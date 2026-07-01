«Вуз я пока выбираю, но стану айтишником»: Школьник из Анапы сдал ЕГЭ на 300 баллов

Святослав Клюшников получил 300 баллов по ЕГЭ. Фото: личный архив

Выпускник анапской школы №4 Святослав Клюшников стал одним из двух лучших выпускников Краснодарского края. На Едином государственном экзамене он получил максимальные 300 баллов, сдав на все 100 русский язык, физику и информатику.

Успех Святослава отметили на краевом уровне. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил выпускников, показавших выдающиеся результаты на ЕГЭ.

«Поздравляю ребят с блестящими результатами. Кроме того, в нашем регионе 18 выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов. Всего же в крае 416 стобалльных результатов - это лучший показатель за последние 12 лет. Мы искренне гордимся каждым нашим выпускником и, конечно, будем делать все, чтобы такие результаты приумножались с каждым годом», - отметил глава региона.

Сам Святослав признается, что школьная жизнь для него была связана прежде всего с учебой и любимым делом - программированием. Он не стремился быть постоянным участником школьных мероприятий, зато много времени посвящал написанию кодов и приложений. Именно любимое хобби определило будущую профессию.

Святослав закончил школу с золотой медалью. Фото: личный архив

«Я бы не назвал себя активным школьником, так как в мероприятиях почти не участвовал. Занимался программированием, что повлияло на выбор моего жизненного пути. Планирую поступать в Москву, направление и вуз пока выбираю», - рассказал «КП»-Кубань» выпускник.

Несколько лет Святослав изучает языки программирования JavaScript и Python. Это увлечение постепенно превратилось в серьезную подготовку к будущей профессии. Именно поэтому сначала он планировал сдавать русский язык, профильную математику и информатику. Однако в выпускном классе решил дополнить этот список физикой, понимая, что знания по этому предмету пригодятся в сфере информационных технологий.

Подготовка к экзаменам проходила преимущественно самостоятельно. Выпускник занимался дома, используя возможности онлайн-школы. Такой формат позволил охватить большой объем материала и систематизировать знания.

«Готовился преимущественно дома в онлайн-школе, так как невозможно охватить объем информации, необходимый для получения высоких результатов на экзаменах, без дополнительных занятий. Сложности бывают разными, но важно уметь правильно ставить цели и осознавать, для чего ты учишься», - говорит Святослав.

Высокий результат стал подтверждением того, что регулярная работа приносит свои плоды. Школу юноша окончил с золотой медалью, а за годы учебы заслужил репутацию одного из самых сильных учеников.

Семья на выпускном Святослава. Фото: личный архив

При этом свободного времени у него было немного. Святослав признается, что программирование уже давно стало главным занятием в жизни, поэтому отдельного хобби у него практически нет. Когда появляется возможность, он просто отдыхает и восстанавливает силы перед новыми задачами.

«Особых секретов в подготовке нет. Важно правильно распределять время между всеми предметами и обязательно оставлять время для отдыха. Именно баланс помогает сохранять силы и двигаться к цели», - уверен Святослав.

Большую роль в достижении результата сыграла семья. Родители - Светлана Анатольевна, медицинский работник, и Дмитрий Николаевич, военный пенсионер, - всегда поддерживали сына в его выборе. Рядом была и старшая сестра Алина, которая, как и мама, работает в сфере медицины.

Сам же выпускник уверен: главный успех заключается не только в высоких оценках, а в том, что удалось найти дело, которым действительно хочется заниматься всю жизнь.

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