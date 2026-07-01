Сперцян может уехать, Уткин вернулся: как «Краснодар» меняет чемпионский состав перед новым сезоном

Капитан "быков" Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Фото: ФК "Краснодар"

Летнее трансферное окно для ФК «Краснодар» проходит насыщенно. Серебряный чемпион России уже расстался с несколькими футболистами, частично усилил состав новыми игроками и продолжает оставаться в центре внимания всех футбольных фанатов РПЛ из-за будущего капитана команды Эдуарда Сперцяна. Именно вокруг воспитанника академии «быков» и лучшего ассистента лиги сегодня сосредоточено больше всего разговоров.

Главная интрига межсезонья связана с возможным уходом капитана. По информации различных инсайдеров, 26-летний полузащитник получил предложение от саудовского «Аль-Ахли». Сообщалось, что сумма возможного трансфера может составить 25 миллионов евро, а зарплата игрока - около шести миллионов евро в год. Если сделка состоится, она станет крупнейшей продажей в истории «Краснодара».

Эдо могут купить за 25 млн евро. Фото: ФК "Краснодар"

Однако говорить о переходе как о свершившемся факте пока рано. Отец футболиста Мкртыч Сперцян подтвердил, что предложение действительно существует, но отметил, что окончательное решение еще не принято.

«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет - Европа. Но если... Но нет такого, чтобы он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем», - приводит слова Мкртыча Сперцяна «Матч ТВ»

Минувший сезон вновь подтвердил статус Сперцяна как одного из лидеров команды. Во всех турнирах он провел 42 матча, забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач, став одним из главных творцов конкуренции за чемпионство. Потеря такого футболиста станет серьезным испытанием для команды, однако крупная сумма трансфера позволит клубу укрепить состав.

Кто уже ушел

Из уже состоявшихся переходов самым заметным стал уход защитника Джованни Гонсалеса. Уругваец продолжит карьеру в аргентинском «Ривер Плейт». В Краснодаре он сыграл 62 матча, отдал четыре голевые передачи и помог команде завоевать первое чемпионство в истории клуба. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч долларов. Сам футболист объяснил возвращение в Южную Америку личными обстоятельствами.

Джованни Гонсалес уехал в Аргентину. Фото: ФК "Краснодар"

По данным инсайдеров, покинул команду и бразильский полузащитник Виктор Са. Его контракт с «Краснодаром» завершился в конце июня и продлеваться не стал. За время выступлений за «быков» он провел 73 матча, забил 10 голов, сделал восемь результативных передач и также стал чемпионом России. Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в «Сан-Паулу», однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Виктор Са покинул клуб. Фото: ФК "Краснодар"

Изменения произошли и во вратарской линии. Голкипер Даниил Голиков, воспитанник академии клуба, следующий сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2027 года и не предусматривает права выкупа. По информации инсайдера Ивана Карпова, после завершения аренды вратарь должен вернуться в расположение «Краснодара». За «Краснодар-2» Голиков провел 43 матча, в 12 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Даниил Голиков отправился в "Ростов". Фото: ФК "Краснодар"

Кто пришел

Одновременно клуб работает над усилением состава. Одним из первых новичков стал защитник Илья Вахания, который перешел из «Ростова». Контракт официально вступил в силу 16 июня, и футболист уже присоединился к предсезонной подготовке команды. В социальных сетях «Краснодар» тепло поприветствовал новичка, отметив, что теперь он и его семья стали частью черно-зеленых.

Илья Вахания присоединился к "быкам". Фото: ФК "Краснодар"

Еще одной хорошей новостью для болельщиков стало возвращение воспитанника клуба Даниила Уткина. Полузащитник покинул «Ростов» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2029 года.

Данил Уткин вернулся в "Краснодар". Фото: ФК "Краснодар"

Уткин хорошо знаком поклонникам «быков». Именно он в 2019 году забил первый в истории клуба гол на стадии плей-офф Лиги чемпионов. После перехода в «Ростов» полузащитник провел более 70 матчей, а также успел поиграть в аренде за «Ахмат», «Балтику» и «Торпедо». Теперь он вновь возвращается в родной клуб, где рассчитывает побороться за место в основном составе.

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