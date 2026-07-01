Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА: возгорание полностью ликвидировано

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани полностью потушили Фото: Ольга ЮШКОВА

В Славянске-на-Кубани потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе после массированной атаки БПЛА. О полной ликвидации возгорания сообщили в ЕДДС Славянского района.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 28 июня. Славянский район Краснодарского края подвергся массированной атаке со стороны Украины. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали.

Площадь возгорания на НПЗ «Славянск ЭКО» составляла более 20 кв. метров. В ликвидации огня задействовали 219 человек и 69 единиц техники, включая подразделения МЧС России. За сутки площадь пожара удалось сократить в четыре раза.

Днем 1 июля стало известно, что возгорание полностью ликвидировано.

«В борьбе с огнем был задействован внушительный ресурс: к 15-му пожарно-спасательному отряду под руководством полковника Сергея Несходимова присоединились все пожарные части Краснодарского края. На подмогу прибыли подразделения из Пензенской и Воронежской областей, а также пожарные поезда Северо-Кавказской железной дороги», – сообщили в ЕДДС Славянского района.

В муниципалитете поблагодарили каждого, кто участвовал в тушении пожара, за мужество, профессионализм и самоотверженность.

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