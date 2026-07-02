«Пользуйтесь трамваями и троллейбусами». Жителей Краснодара призвали отказаться от несрочных поездок на машине и пересесть на общественный транспорт

Краснодарцев призвали пользоваться трамваями из-за обстановки с бензином Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае продолжают работу, чтобы стабилизировать ситуацию с бензином. Так, рабочая группа по обеспечению региона топливом подготовила специальный пакет оперативных мер. Это, по словам властей, позволит ускорить логистику и уменьшить очереди на станциях.

Жителей Краснодара попросили отнестись к сложившейся обстановке с пониманием и терпением. По словам главы города, помочь стабилизировать ситуацию могут и водители.

«Заправляйте машину только необходимым количеством бензина. Откажитесь от несрочных поездок. По возможности скорректируйте привычные маршруты и пользуйтесь общественным транспортом – в первую очередь, трамваями и троллейбусами. Аналогичные просьбы – к организациям и предприятиям города», – призвал Евгений Наумов.

Использование топлива оптимизировали и в мэрии с подведомственными учреждениями. Рабочие выезды максимально сократили. А предприятиям, которые обеспечивают жизнь краевого центра, рекомендовали иметь достаточный запас топлива.

Сотрудники Госавтоинспекции работают вблизи АЗС и регулируют движение, чтобы не допускать заторов у заправок.

«Благодарю их за помощь и прошу водителей соблюдать ПДД. И самое главное – уважать друг друга и труд сотрудников АЗС. Мы тесно работаем с краевыми ведомствами, продолжим ежедневно информировать вас о ситуации с топливом на заправках Краснодара», – сказал глава города.

Напомним, в Краснодарском крае предложили альтернативу бензину и топливу. Губернатор рассказал о том, как в регионе развивают газозаправочные станции.

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