Где в Краснодаре есть бензин 8 июля 2026

В Краснодаре работают 64 заправки 8 июля Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжают принимать меры, чтобы стабилизировать ситуацию с бензином. Ранее власти сообщили, что в регионе возобновляют работу закрытые заправки. К 7 июля в крае вновь начали отпускать топливо еще 80 АЗС.

В то же время заправки продолжают работать с ограничениями. Собственники устанавливают лимиты на количество топлива, которое можно приобрести для одного автомобиля. А в канистры и другие емкости бензин не отпускают.

Где заправиться в Краснодаре 8 июля 2026

В Краснодаре утром 8 июля работают 64 заправки. Об этом сообщили в муниципальном центре управления. Но в мэрии уточнили, что в течение дня ситуация на АЗС может меняться.

На 36 заправках в наличии АИ-92. На 39 станциях есть АИ-95. На 10 заправках отпускают АИ-100. Дизельное топливо можно приобрести на 56 АЗС.

Заправки «Роснефть» работают на трассе Краснодар - Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Кубанской набережной, Ростовском шоссе, улицах Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской и Уральской.

АЗС сети «Лукойл» отпускают топливо на улицах Новороссийской, Старокубанской, Уральской, Крылатой, Северной, Восточно-Кругликовской, Российской, Дзержинского, Тополиной, Ставропольской, Мирном проезде и Западном обходе.

Заправки «Газпром» открыты по улицам Мачуги, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Ейском шоссе и Почтовом отделении, 1. Станции сети «Газпромнефть» отпускают топливо на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар - Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар и возле хутора, а также на Восточно-Кругликовской, 1-й Дорожной, Калинина, Крылатской, Суворова, Переходной и Ялтинской.

Заправки «Rusoil» работают по улицам Бабушкина, Дальней, Дзержинского, Пластунской, Ростовском шоссе. «СитиОйл» – на Ростовском шоссе, «Teboil» – на Российской, Московской и Сормовской.

АЗС «Уфимнефть» открыты на улицах Дзержинского, Солнечной, «Atan» – на 1-й Дорожной, Красных Партизан, «Ирбис» – на Степана Разина. На улице Шевченко отпускает топливо заправка «PNB». На Красных Партизан открыта заправка «ОПТИ».

39 заправок в краевом центре временно не отпускают топливо. 11 АЗС закрыты на ремонт либо ребрендинг.

«Просим не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – напомнили в мэрии Краснодара.

Ранее глава города призвал сообщать в полицию о случаях перепродажи бензина по завышенной цене.

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