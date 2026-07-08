Анапа набирает популярность, Сочи держит лидерство: Как изменился рынок посуточной аренды квартир в крае

Цены на аренду посуточных квартир на курортах Кубани выросли на 50% Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Курортный сезон в Краснодарском крае вышел на свой пик. Начало июля встретило отдыхающих жаркой погодой, прогретым до +27 градусов морем и переполненными пляжами. На Азовском побережье туристы выбирают спокойный отдых в небольших поселках, а на Черном море уже с утра трудно найти свободное место на популярных пляжах Кабардинки, Архипо-Осиповки и Дивноморского.

Постепенно возвращает свои позиции и Анапа. После непростого прошлого сезона курорт вновь принимает большое количество отдыхающих. Здесь уже открыты 75 безопасных пляжей, а гостиницы впервые за два года загружены более чем на 70%. По мере открытия новых пляжных территорий интерес туристов только растет.

При этом перераспределение отдыхающих между курортами продолжается. Как рассказал «КП»-Кубань» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, именно Анапа стала главным получателем дополнительного туристического потока.

Студии и однокомнатные квартиры наиболее популярны для посуточной аренды Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество бронирований в Анапе к началу июля выросло примерно на 45%, что оказалось даже выше первоначальных прогнозов. Одновременно небольшое снижение туристического потока наблюдается в Сочи и Туапсе, тогда как Краснодар прибавляет около 15% благодаря работающему аэропорту. Азовское побережье также показывает стабильный рост - примерно на 6-8%.

Высокий спрос на отдых практически сразу отразился на рынке посуточной аренды жилья. Как рассказали «КП»-Кубань» в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», стоимость аренды квартир на курортах за два месяца увеличилась в среднем наполовину.

Самым дорогим направлением остается Геленджик. В июле снять квартиру здесь в среднем можно за 7140 рублей в сутки. В Сочи средняя стоимость составляет 6060 рублей. Более доступными остаются Анапа и Новороссийск, где аренда обойдется в среднем в 4460 и 4270 рублей соответственно.

Если сравнивать с маем, рост цен оказался весьма заметным. В Сочи стоимость выросла на 50%, в Геленджике - на 53%, в Анапе - на 51%, а в Новороссийске - на 43%.

Квартир на побережье становится все меньше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на сезонный рост цен, бюджетные варианты по-прежнему можно найти. По данным сервиса, комнаты сдаются за 1500-2500 рублей в сутки, а небольшие студии - примерно за 3500-4500 рублей. Такие предложения особенно быстро разбирают семьи и туристы, которые планируют длительный отпуск.

- Наибольшее число бронирований в июле приходится на Сочи, включая Адлер и Сириус, Геленджик, Анапу, Лазаревское, Дагомыс, Ейск, Новороссийск, Голубицкую и Кабардинку. Кроме того, по сравнению с прошлым летом растет спрос на Дивноморское, Архипо-Осиповку и Витязево, – сообщил «КП»-Кубань» директор по маркетингу сервиса «Суточно.ру» Айрат Мусин. - Самым популярным вариантом остаются однокомнатные квартиры и студии. При выборе жилья туристы в первую очередь обращают внимание на расстояние до моря, наличие кондиционера, Wi-Fi, парковки, отдельных спален и балкона. Все чаще владельцы квартир предлагают дополнительные услуги - трансфер, детские принадлежности, помощь няни, услуги гида, а также бесконтактное заселение, которое позволяет гостям заехать в любое удобное время.

Аналитики также отмечают, что до конца июля серьезных изменений на рынке ждать не стоит. Курорты Краснодарского края продолжают работать практически на максимальной загрузке, а высокий спрос будет и дальше поддерживать стоимость посуточной аренды. Поэтому тем, кто только планирует отпуск, специалисты советуют не откладывать бронирование жилья на последние дни - ближе к середине лета свободных вариантов становится все меньше, особенно в самых востребованных курортных городах Кубани.