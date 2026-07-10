Контрафактный алкоголь хранился в пластиковых емкостях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Кабардино-Балкарской Республики перекрыли крупный межрегиональный канал поставок нелегального алкоголя. В ходе совместной спецоперации оперативники задержали троих подозреваемых: жителя Кубани и двоих его сообщников из КБР.

Сырье для производства суррогата злоумышленники перевозили весьма изобретательным способом – они оборудовали скрытый тайник в двойном днище автомобильного прицепа. Контрафакт предназначался для реализации на территории Краснодарского края. Чтобы наладить массовый сбыт, подельники обустроили подпольный цех в одном из ангаров Темрюкского района, завезли туда насосное оборудование и подготовили тару для розлива.

ФСБ пресекла межрегиональный канал распространения контрафактного алкоголя

«В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 6,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости», – рассказали в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следователи ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудили в отношении задержанных уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, совершенные группой лиц).

«Санкция вменяемой фигурантам статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре агента СБУ, который планировал совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

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