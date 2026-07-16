Била по голове и приставляла нож к шее: в Сочи задержали мать за истязание полуторагодовалого сына

Женщина задержана

Для полуторогодовалого малыша из Сочи родной дом, по версии следствия, превратился в место постоянного страха: самого близкого человека подозревают в систематических избиениях и угрозах ножом. После того, как на 38-летнюю мать поступили жалобы, соответствующие органы проверили информаци и сразу же задержали женщину.

- Женщина неоднократно с июня по июль 2026 года применяла силу к полуторагодовалому сыну, который не мог ни защититься, ни самостоятельно позвать на помощь. Мать наносила мальчику удары по голове, туловищу, рукам и ногам, также подносила к шее ребенка нож, угрожая таким образом его жизни и здоровью, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Подозреваемую задержали. Сейчас следователи собирают доказательства, устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, как долго мальчик мог подвергаться насилию.

Руководитель краевого управления СК Андрей Маслов поручил тщательно проверить все обстоятельства дела. Расследование поставлено на контроль в аппарате ведомства. Юридически женщина пока остается подозреваемой: окончательные выводы о ее виновности может сделать только суд.

Это не первый случай жестокого обращения с детьми, получивший широкий резонанс на Кубани. Ранее суд вынес приговор приемной матери, от действий которой, по материалам дела, пострадали 20 несовершеннолетних. Суд признал женщину виновной и назначил ей 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

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