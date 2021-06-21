Мэр Краснодара: заболевших коронавирусом непривитых сотрудников администрации лишат надбавок и премий

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Заболевших коронавирусом непривитых сотрудников мэрии Краснодара лишат надбавок и премий. Об этом заявил глава города Евгений Первышов на аппаратном совещании.

- Речь идет именно о сотрудниках, которые не привились от коронавируса, но заболели COVID-19, – подтвердили «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Также это коснется сотрудников подведомственных учреждений. Отметим, что пока таких прецедентов не было. Но в случае заболевания COVID-19 после отказа от вакцинации сотрудник мэрии лишится части зарплаты. Это коснется премий и надбавок.

Сейчас ситуация с распространением COVID-19 в Краснодаре остается под контролем. Уже около месяца в краевом центре фиксируется в среднем 27-28 новых случаев заражения.

Самый высокий показатель заболеваемости случился больше недели назад. В субботу, 12 июня, в Краснодаре было сдано 32 положительных теста на коронавирус. Этот показатель стал рекордным для краевого центра за несколько месяцев.

Отметим, что в Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация населения. Она началась еще в конце прошлого года. Только в краевом центре продолжают работу сразу шести мобильных пунктов.

Также сделать прививку от COVID-19 можно во всех городских поликлиниках. Записаться на прием удобно через портал Госуслуг. Бесплатно получить вакцину может любой желающий. Главное – чтобы у человек не было противопоказаний.

Сейчас в Краснодаре делают прививки тремя вакцинами: «Спутник V» (Гам Ковид Вак), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовая вакцинация – лучший способ бороться пандемию. Но для этого нужен коллективный иммунитет. Он может появиться на Кубани уже будущей осенью.

- Коллективный иммунитет появляется, когда процент вакцинированных людей превышает 60%. Задача, поставленный краевым минздравом, – добиться, что это порог был пройден до сентября-октября этого года. Чтобы свыше 60% людей привились в течение лета, до сентября. Наш крайний резерв – октябрь этого года, – сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.