Под прицелом санитайзера: в переполненном туристами Сочи дезинфицируют места массового пребывания людей

Фото: sochi.ru.

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Регион вернулся к тяжелым показателям заболеваемости этой зимы. Чтобы не было очередей в прививочные пункты, в регионе работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах продлили до 21:00.

– Эпидситуация в крае напряженная. Число заболевших растет во многих муниципалитетах, в том числе и на курортах. При сохранении сегодняшней тенденции будем вынуждены экстренно открывать дополнительные койки, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: sochi.ru.

В переполненном туристами Сочи, где сейчас отдыхают около 200 тысяч гостей со всей страны, введен целый комплекс защитных мер.

Подрядные организации ежедневно обрабатывают места массового пребывания людей: пляжные территории, автобусные остановки, подземные переходы.

— В связи с увеличением потока туристов и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в городе ежедневно проводится обработка мест общего пользования эффективными дезинфицирующими средствами, – рассказала глава администрации Центрального района Сочи Инна Казанкова.

Фото: sochi.ru.

Обработка общественных пространств и поверхностей уличной и пляжной мебели проводится каждый день. В Сочи возобновлена работа оперативного штаба, который контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Особое внимание уделяется санитарии пляжей.

Фото: sochi.ru.

Дезинфицируют и общественный транспорт. Сиденья, поручни и двери протирают специальным раствором. В салонах размещены объявления о необходимости носить маски. — Сотрудники организаций перед рейсом проходят обязательную термометрию, также продолжается вакцинация среди водительского состава, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Фото: sochi.ru.

Кроме того, в Сочи регулярно обрабатываются автобусные остановки и подземные переходы. В курортных парках аттракционы обрабатывается после каждого запуска, дезинфицируются поручни, сиденья.

– Руководству всех объектов индустрии гостеприимства предписано строго следить за соблюдением масочного режима персоналом и посетителями. При входе в помещение обязательна бесконтактная термометрия. Особое внимание уделить вопросам вакцинации персонала, – подытожила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае предложили укладывать в больницы только привитых пациентов. Медики не хотят, чтобы больницы были переполнены.