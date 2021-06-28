В тюрбане и без одежды: полуголая туристка на каблуках разгуливала по центру Сочи

Фото: кадр из видео.

Температура на побережье почти каждый день поднимается до 30 градусов. Отпускники, отдохнув на пляже, не спешат набрасывать на себя одежду. На улицах они щеголяют в купальных шортах и крохотных бикини, забывая о всех нормах приличия, что раздражает местных жителей. Очередной выход в свет отпускницы, оголившей ягодицы на улицах Сочи, попал на видео и возмутил местных.

На записи видно, как неизвестная девушка идет по улице в неглиже. Она почти без одежды — на туристке лишь купальник, который ничуть не скрывает ее формы. При этом на голове у нее — полотенце-тюрбан, а на ногах - каблуки. Отпускница разгуливала в таком виде по центру Адлера. Не смутило ее даже расположенная наподалеку администрация района.

- Центр города, почему бы и нет? - возмущенно комментирует туристку автор ролика.

После того, как видео появилось в соцсетях, местные сочинцы раскритиковали отдыхающую.

- Гражданочка могла бы и парео хотя бы надеть. Если туристы везут деньги — это не значит, что за деньги делаю, что хочу. Приличие иметь надо и уважение к людям, - пишут пользователи.

Но есть жители города, которые забросали девушку комплиментами:

- Когда формы идеальные, можно ими и похвастаться! Я ради этого и на прогулку стараюсь выходить, чтобы наслаждаться видами, - отвечают критикам сочинцы.

Стоит сказать, что уже не первый год туристов призывают соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах. В их числе — наличие одежды в кафе, парках да и просто на улице. В прошлом году жители Сочи предлагали даже наказывать «бесштанных» отдыхающих рублем.

- За самые вопиющие случаи, связанные с грубым и нарочитым пренебрежением к обществу, вполне могут подпадать под существующие статьи в КоАП и даже в УК (например, мелкое хулиганство), - уточнил адвокат правозащитной организации «Зона Права» Александр Попков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стеснение пропало»: жители Сочи предлагают штрафовать полуголых туристов на улицах

На курорте у отдыхающих летом единый дресс-код «бикини везде» (читайте также)

«Надо, я вообще без купальника проеду!»: в Сочи обсуждают полуголую девушку на электросамокате

Модель узнала себя на видео и ответила критикам (читайте далее)

Вместо купальника - одни ниточки: в Геленджике полуголая девушка на каблуках разгуливала по набережной

Засняли эту экстравагантную парочку сзади. Поэтому в кадр девушка и ее бойфренд попали только со спины (подробнее)