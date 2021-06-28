Вместе, а не вместо прививки: Вениамин Кондратьев объяснил появление защитного бейджа с Авито

Вениамин Кондратьев носит бейдж, как допзащиту от вирусов

Пользователи соцсетей, которые следят за передвижениями губернатора Краснодарского края на его странице, отметили фото Вениамина Кондратьева с бейджем – блокатором вирусов на его груди. И тут же окрестили его антипрививочником.

Однако в окружении губернатора тут же отреагировали.

- Такой бейдж с антисептиком губернатор Кубани стал носить с начала пандемии. И ни в коем случае не предпочел его вакцинации. Прививку Вениамин Кондратьев сделал еще в январе. При необходимости, если титр антител станет меньше и по рекомендации медиков - глава региона готов своевременно пройти ревакцинацию, - пояснили в пресс-службе главы региона.

К слову, стоимость такого "оберега", если верить сайту Авито, всего 600 рублей.

В прошлом году такой же носил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сайте такой же стоит 600 рублей

Напомним, власти Кубани ввели обязательную вакцинацию для представителей наиболее "контактных" профессий. До 23 июля все они должны сделать прививку от коронавируса либо не будут допущены к работе.

Кроме того, Краснодарский край с 1 июля закрывает курорты для непривитых туристов и жителей региона. Заселиться в здравницы на Черноморском побережье невозможно будет без прохождения вакцинации, если только у вас не будет убедительного медотвода.