Гараж на 30 миллионов: как в Сочи зрела проблема самостроев и кто положил глаз на золотые земли

Вот такие жилые гаражи в Сочи сейчас массово сносят

- Земля в Сочи - золотая, кто успел захватить, а потом еще и оформить через суд, сейчас катается в масле, - говорит риелтор одного из агентств недвижимости курорта, попросивший не называть его имени. После ЧП, которое случилось в Адлере на улице Просвещения, о застройке побережья юга России заговорили снова, ведь самостроев, которые идут под бульдозер, в Сочи много. В них живут люди, которые готовы отстаивать наделы любыми способами.

61-летний Вартан Кочьян взялся за ружье, когда к его участку на улице Просвещения в Адлере приехал бульдозер и приставы. Пасть под тяжелой техникой должны были его сарай и гараж. На них чиновники обратили внимание в 2018 году, когда сгорела соседняя шашлычная, тогда в огне погибли 11 человек, среди них был и восьмилетний ребенок. Экспертиза указала на неисправную проводку, а следствие сообщило, что владелец кафе построил его незаконно, систему противопожарной защиты не предусмотрел, путей эвакуации не учел, а вдобавок нелегально провел туда электричество.

Вартан Кочьян

После смертельного ЧП администрация Сочи подала иск о признании зданий по улице Просвещения самовольными постройками - у участка не было никаких разрешений на строительство, к тому же находится он в так называемой первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. Так обнаружилось 13 самостроев, среди которых были и два объекта Вартана Кочьяна. Суд заявление чиновников удовлетворил, семья Кочьяна подавала жалобы, но вышестоящие инстанции оставляли решение без изменений. Кочьян не сдавался и дошел до Верховного суда, заседание было назначено на 15 июня.

- Представляете, Верховный суд дело еще не рассмотрел, а приставы уже приехали все сносить, - качает головой соседка Вартана Кочьяна. – А ведь его адвокат даже писал заявление приставам, чтобы пока не исполняли решение краевого суда, ведь дело еще не рассмотрено в Верховном. Вартан рассказывал, что и в прокуратуру ходил, а когда появились объявления о сносе, он в сердцах сказал, что поубивает всех. Мы думали, просто погорячился, а оказалось - нет.

Из-за этого сарая и разыгралась трагедия

Утром 9 июня он ждал приставов с ружьем. И когда 31-летний Альберт Агозян и 30-летний Андраник Матевосян вышли из служебной машины, он расстрелял их, а потом сдался полиции. Пока они ехали, он успел записать видео, заявив, что ни о чем не жалеет:

«Это родительская земля, пролилась кровь, пусть будет так. Я вырос тут, меня довели. Оформлять не давали землю, говорили нельзя. Но это мое!»

Пристав Альберт Агозян на службе восемь лет, три месяца назад сыграл свадьбу. Андраник Матевосян пришел в систему три года назад, у него остались жена и ребенок.

«ЗЕМЛЯ СТАЛА КОМУ-ТО НУЖНА»

Так в чем была суть? Много лет назад территорию гаражного кооператива «Гранж», в котором и находился сарай и гараж Кочьяна, по решению администрации Сочи разделили на две части. Гаражи остались на одной стороне, сараи - на другой, оформлены в собственность они не были. Впервые об их сносе заговорили еще в 1986 году.

- Тогда еще не было гаражного кооператива, и земля принадлежала пансионату «Аэрофлот», - говорят в мэрии Сочи. - Участки выдавались людям под огороды, но они потом построили тут сараи и гаражи. Суд шел два года и в итоге эти бараки должны были пойти под снос. Была подготовлена площадка для переноса гаражей на другой участок. Но не все переехали. Тогда же и появился гаражный кооператив.

Но дело пустили на самотек: люди махнули на все рукой, а власти не перешли к решительным шагам. Вновь о самостроях чиновники вспомнили в 2018 году, после пожара.

- Мы работаем не только по этому участку, в судах сейчас находится 536 исков о сносе самовольно возведенных объектов в городе, - пояснили в администрации Сочи. - Освобожденные участки муниципальной земли будем резервировать под строительство социальных объектов и общественных пространств.

У Вартана Кочьяна получилось так - гараж на одной стороне, сарай - на другой. Такое разделение было необходимо по проекту создания большого гаражного кооператива - на весь микрорайон, который хотели здесь построить, чтобы жилые постройки не соседствовали с крытыми местами парковки. Но планы реализованы не были. И все это добро он отстаивал в суде, пока не приехал бульдозер…

Вот такие жилые гаражи в Сочи сейчас массово сносят

- В таких условиях на Кубани находятся 30 процентов жителей, - говорит юрист одной из крупных строительных компаний Краснодарского края - Больше всего самостроя, конечно, в Сочи. Люди живут в гаражах, которые передали под квартиры. И винят во всем чиновников, которые не хотят их легализовать.

- Мои родители получили участок для садоводства рядом с домом еще в шестидесятые годы. А двадцать лет спустя получили разрешение на строительство гаражей, - рассказывает жительница улицы Просвещения, той самой, где и случилась стрельба. - Жильцы тогда и гаражный кооператив «Гранж» создали, чтобы узаконить землю и строения на ней. Но ничего не получилось - суды нам отказывали, чиновники присылали отписки. Мы обращались везде - и к мэру Сочи, и к губернатору Кубани. Но в двухтысячных про наши документы забыли. А мы сами махнули на все рукой - было бесполезно чего-то добиваться. Сам гаражный кооператив нам не дали до конца оформить. Хотя в стране недавно объявили гаражную амнистию - те, чьи гаражи построены до 2004 года, могут их узаконить. Но только дело в том, что амнистия должна заработать только через три месяца. Поэтому, я считаю, что в Сочи сейчас так активно и взялись за снос гаражей - чтобы мы не успели их «приватизировать». Земля ведь на курорте очень дорогая, она явно еще кому-то нужна.

ЖИЗНЬ ГАРАЖНАЯ

Проблема назревала несколько десятков лет, и сейчас власти города взялись сносить все, что по бумагам возведено незаконно. Поднимают все документы, идут в суды, чтобы сравнять с землей многочисленные гараж

Адлер, улица, на которой мужчина расстрелял приставов Фото: Юлия БАРАНОВА

и, которых на курорте, пожалуй, даже больше, чем обычных домов.

- Еще в советское время в городе было много гаражных кооперативов. Причем строились гаражи из кирпичей и блоков, это были не металлические конструкции для машин. Потом люди стали пристраивать к ним второй, третий этажи и стали жить в этих скворечниках, - говорит риелтор местного агентства недвижимости. - Купить квартиру в Сочи даже по тем меркам было дорогим удовольствием. Некоторые даже умудрялись сдавать эти гаражи отдыхающим.

А началась эта хаотичная застройка курорта еще после Великой Отечественной войны, когда для восстановления хозяйства и строительства новых санаториев нужны были рабочие руки. Были случаи, когда сельские администрации давали землю героям войны или их семьям. Как правило, раздавали участки в Адлерском и Лазаревском районах. Кроме того, люди из разных республик Советского Союза приезжали в город, устраивались на работу в совхоз и сразу получали надел. Тогда в Сочи было очень активно развито сельское хозяйство – работали около 10 чайсовхозов, хозяйств по производству овощей и фруктов, животноводческие фермы. Толком никаких документов тогда не оформляли: достаточно было справки из сельсовета.

Но тогда и люди не ограничивались полученными наделами, огороды постепенно расширялись и разрастались, к ним добавлялись новые участки, которые просто захватывали.

- В 60-70-х годах многим удалось документально оформить самозахваты - вот почему в Сочи до сих пор остается так много частных домов даже в центре города, а в Лазаревском число «курятников» в несколько раз превышает капитальную застройку, - объясняете риелтор. - В 80-х ситуация обострилась и последние крохи загородной земли раздали под дачи. Люди не растерялись и построили двух-трехэтажные дома.

Но настоящий беспредел с землей начался в Сочи в 90-х годах. Впервые в то время заработала и такая схема: на участке возводили дом, а потом шли в суды и через них узаконивали стройку. Так разрастался не только Сочи, но и все побережье юга страны. После этого появилась уже другая проблема - увеличилась нагрузка на старые коммунальные сети и из-за аварий люди стали сидеть без света и воды.

В то время параллельно росли вверх и так называемые жилые гаражи - 99 процентов их построено незаконно. В Адлере до сих пор они остаются самым бюджетным вариантом жилья: двухэтажный гараж без документов стоит около 2 млн рублей. И люди покупают.

Чтобы остановить эту хаотичную застройку, на курортах Краснодарского края вообще запретили возводить новые многоэтажки. Приоритет отдают лишь отелям, да и для тех есть свои требования по высотности.

61-летний Вартан Кочьян сидит в СИЗО. Его будут судить по двум статья – за посягательство на жизнь сотрудников органов принудительного исполнения, и за покушение на убийство двух и более лиц. По таким статьям ему светит пожизненный срок. Пока что Кочьян проходит ряд экспертиз, в том числе и психиатрическую – чтобы выяснить, все ли в порядке у него с головой.

Адлер Фото: Юлия БАРАНОВА

- Зря он так, на старости лет в тюрьму загреметь, - качают головой соседи. – Но больше всего жалко парней, которых он убил - они же всего лишь решение исполняли, работу свою делали. И кому Вартан что доказал? Нам сказали, что его сарай и гаражи все равно снесут. А еще на улице и несколько других бараков под снос пойдут. И как нам изменить ситуацию – не знаем, проблема есть, а решения – нет.

Сейчас в судах Сочи находятся 536 исков от мэрии курорта на самострои. Эти заявления подавались в последние несколько лет. Из них 145 исков администрация подала в 2021 году. Всего же за три года в Сочи снесено 36 самостроев.

Земля на курорте поистине золотая – за 5-6 соток просят от 12 млн рублей. И это в том районе, где Кочьян расстрелял приставов. В центре Сочи цена выше в три раза.