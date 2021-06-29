Никто за чемоданы не хватается: В Сочи нет массовой отмены бронирований в связи с новыми правилами заселения

Сочинские пляжи заполнены туристами Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани новые правила, введенные для туристов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заставили отпускников пересмотреть свои планы. Одни переносят свой отпуск на бархатный сезон, чтобы привиться до поездки к морю, а кто-то принимает решение вместо Черноморского побережья отдохнуть на даче. Турагенты заявляют о якобы массовой отмене бронирования. «Комсомольская правда» - Кубань» выяснила, что происходит сейчас в сочинских здравницах на самом деле.

Как и следовало ожидать, новые правила заселения в средства размещения не оказали заметного влияния на санаторно-курортную отрасль курорта.

Гостей принимают более 2,5 тысяч баз размещения. С 1 июля отдыхающие при заселении обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Казалось бы, гости должны схватить чемоданы и бежать в аэропорт. Но они предпочитают пройти обследование и продолжить отдыхать. В Сочи не наблюдается массовой отмены бронирований в связи с новыми правилами отдыха.

– У нас нет массового оттока отдыхающих. Массовой отмены ранее произведенных бронирований не наблюдается. На самом деле люди готовы делать ПЦР-тесты, приезжая на курорт. Один из санаториев Сочи все это время принимал отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, что положительно сказывалось на санитарно-эпидемиологической обстановке в этом средстве размещения, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы Сочи Инна Петухова.

По ее словам, отельеры относятся с пониманием и к обязательной вакцинации персонала санаторно-курортной отрасли.

- Это в наших общих интересах. Только провакцинировавшись и добившись коллективного иммунитета, мы сможем защитить гостей города и сочинцев. Все осознанно к этому подходят, - сказала вице-мэр.

Мэрия Сочи проводит разъяснительную работу в СМИ среди руководителей санаторно-курортной отрасли и потребительской сферы о новых правилах заселения в средства размещения. Сохраняется повышенный спрос на отдых в Сочи в летний курортный сезон. Те места, которые освобождаются из-за отмены, сразу же становятся доступны для нового бронирования.

– Мы готовы работать в этом режиме. В нем ничего нового для отельеров нет, мы уже проходили это в прошлом году. С 1 июля отель готов принимать гостей в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора. Массового оттока по причине введения новых правил заселения пока не наблюдаем, - отметил генеральный директор гостиницы «Лазурная» Александр Захаров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи у исторического здания морвокзала открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится как раз по дороге на главный городской пляж и рассчитан на туристов.

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