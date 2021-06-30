Оперштаб Краснодарского края: Транспортной доступности курортов ничто не угрожает

Фото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени Виталия Севастьянова

Вчера, 29 июня, в АТОР заявили об угрозе транспортного коллапса в Краснодарском крае из-за новых требований при заселении в отели. Туроператоры отмечают, что экипажам самолетов и поездов, каждый день прибывающих в регион, будет попросту негде жить.

- Стюардессы, пилоты...им требуются необходимые бумаги, чтобы элементарно переночевать. Это либо справки ПЦР-теста об отсутствии коронавируса в крови, либо прививочный сертификат, - озвучили новые проблемы в АТОРе.

В авиакомпаниях даже назвали популярные направления, которые могут пострадать из-за новых антиковидных мер кубанских властей.

- В числе направлений, где могут быть отменены рейсы - Сочи, Анапа и Геленджик, - предупредили они.

Однако власти Кубани считают, что никакой проблемы нет.

- В настоящий момент этот вопрос прорабатывают с каждым перевозчиком. Обеспечить соблюдение сотрудниками жестких мер в рамках действующих требований. Таким образом, профильные ведомства администрация Краснодарского края по поручению губернатора Кубани обеспечивает стабильное сохранение предприятий, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Напомним, с 1 июля в Краснодарском крае вводят обязательные правила для средств размещения туристов на курортах. Теперь они обязаны требовать с гостя "свежий" ПЦР-тест об отсутствии инфекции или справку о прививке. А с 1 августа попасть в отель, гостиницу, пансионат или санаторий будет невозможно без прививочного сертификата.