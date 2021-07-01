Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 июля 2021: у больниц снова выстраиваются скорые

Палаты в больницах снова полны

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 июля 2021. В Краснодарском крае количество выявленных случаев заражения приближается к 53 тысячам. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- За сутки в регионе подтвердилось еще 184 случая заражения. Среди заболевших - 8 детей. Самому младшему пациенту 5 месяцев. - отмечают в оперштабе.

Радует, что большинство подцепивших заразу с болезнью уже справились. Всего переболели COVID-19 в регионе уже 45335 человек.

- В стационарах лечится 1587 человек, на дому – 1367. В тяжелом состоянии на ИВЛ 62 пациента, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперативном штабе.

Жителей края призывают прививаться от опасной инфекции. В Краснодаре люди могут получить укол в мобильных пунктах вакцинации.

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