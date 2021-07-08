В Сочи пьяный полицейский насмерть сбил туристку

Обстоятельства аварии выясняются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДТП случилось в Сочи 6 июля в два часа ночи. По предварительным данным, на улице Ленина водитель «Мерседес» сбил девушку. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

- 21-летняя девушка-пешеход была госпитализирована в комплексную больницу № 4. Там она скончалась от полученных ранений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За рулем иномарки находился полицейский по гражданке – сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов. Он ехал по своим делам в нерабочее время. Но на места аварии сотрудники ДПС почувствовали от водителя запах алкоголя. Предположительно, он был пьян. Инспекторы попросили пройти медосвидетельствование, но водитель отказался.

- В отношении мужчины составлены административные материалы. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.

«КП» - Кубань» стало известно, что сотрудника полиции, сбившего насмерть девушку, уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Мужчина понесёт наказание в установленном законом порядке. Стоит отметить, что его руководители также привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 23-летний полицейский насмерть сбил человека в Краснодаре. Это было в апреле. Он не справился с управлением, сбил пешехода, а потом врезался в иномарку.

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