На Кубани обрушился берег реки, жилой дом повис над пропастью

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае в нескольких районах реки вышли из берегов. Дороги и дома топило два дня. Большая вода ушла, но последствия приходится переживать до сих пор.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Утром 8 июля в поселке Афипском Северского района обрушился берег реки. В воду упал участок земли вблизи домов, один из них – повис над пропастью. А теплица, которая находилась рядом, в любой момент может упасть в обрыв. Поэтому жильцов срочно эвакуировали из опасной зоны.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В 10:30 от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на территории Афипского городского поселения по улице Набережной, в результате обрушения берега реки Афипс возникла угроза жилому дому, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В ведомстве добавили, что дом сразу же отключили от электро и газоснабжения. Двое взрослых хозяев временно расположились у соседей.

- Решается вопрос по проведению аварийно-восстановительных работ. На месте работают 12 человек от РСЧС и три человека личного состава, также четыре единицы техники. Ситуация находится на контроле, - добавили в ведомстве.

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