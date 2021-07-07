Скала посреди дороги: В Адыгее на трассу обрушился камнепад

Фото: пресс-центр МВД по Республике Адыгея

На Кубани стихия продолжает буйствовать. Во второй половине дня 7 июля полиция Адыгеи предупредила водителей о скальном обвале в Майкопском районе. Он произошел на 45 км автодороги Майкоп - Гузерипль (участок между поселком Каменномостским и станицей Даховской). Госавтоинспекция попросила водителей проявлять особую бдительность и выбрать наиболее безопасные участки дорог. В регионе до завтра, 8 июля, действует штормовое предупреждение. А за трое прошедших суток непогода сравняла с землей сразу несколько населенных пунктов Кубани.

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

- Просим воздержаться от поездок в данную сторону. Рекомендуем остановиться на стоянках либо специальных площадках на равнине, - сообщили в пресс-центре МВД по Республике Адыгея. - На место были подтянуты дополнительные наряды ДПС, также оповещены все экстренные службы.

На трассе А-159 камнепада сошел в 16:40. Причиной ЧП стал сильный и продолжительный ливень. Кусок скалы перекрыл движение.

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

- Жертв, пострадавших, повреждения транспортных средств — нет. В течение получаса дорожники приступили к ликвидации последствий камнепада, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Всего была задействована одна единица техники и дорожные рабочие. Безопасность участников дорожного движения во время проведения работ обеспечивали сотрудники республиканского ГИБДД. Движение на участке удалось восстановить примерно через час - в 17:45.

Камнепады в горах – частое явление. В феврале 2019 года на федеральную трассу на въезде в Сочи обрушился камнепад. Движение возобновили в течение нескольких часов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что МЧС обновило статистику по пострадавшим домам. По официальным данным, теперь их больше 1,2 тысяч. Больше, чем к 1,5 тысячи стихия подступила вплотную, уничтожив посевы и скот, вывернув заборы. Подтверждена гибель восьми человек, среди которых двое - дети. Следователи уже выясняют, почему они оказались в зоне стихийного бедствия и были ли предупреждены о надвигающейся воде.