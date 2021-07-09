В Геленджике туристка упала с 10-метрового обрыва и выжила

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Парень с девушкой вечером гуляли неподалеку от садового товарищества «Сосновка» в Геленджике. Парочка ходила возле виноградников по краю высокого берега. В какой-то момент девушка оступилась и упала с 10-метрового обрыва.

- Парень стал кричать и звать на помощь. Его услышали люди, проплывающие мимо на яхте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Фото пресс-службы администрации Геленджика

В мэрии также добавили, что туристка скатилась по скалистой поверхности и упала лицом вниз. Девушке крупно повезло, что в эти минуты она не захлебнулась, потому что несколько минут была без сознания.

Подоспевшие на помощь свидетели с яхты подняли девушку на борт и привезли в «Сосновку». Там пострадавшую осмотрели спасатели, они приехали к месту спустя 15 минут после полученного сигнала.

Фото пресс-службы администрации Геленджика

- В результате падения 21-летняя туристка получила множественные травмы. Максимально обездвижив пострадавшую, сотрудники службы спасения передали ее бригаде «скорой», - добавили в мэрии.

Медики сообщили, что девушка попала в реанимацию: у нее закрытая травма грудной клетки, ушиб легких, перелом трех ребер, гемопневмоторакс, перелом поясничного позвонка и крестца без смещения. Только при положительной динамике ее переведут в травматологическое отделение.

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