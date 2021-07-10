Гостиницу Анапы, в которой хозяйка обматерила гостей, закрыли по решению суда

"Атмосферы" в Джемете пока не будет

Громкий скандал разразился в одном из анапских отелей в начале июля. Там хозяйка гостиницы обматерила постояльцев за то, что те попросили убрать ее в номере. Потом женщина начала кричать, что платит всем и никакие проверки ей не грозят. На аргументы гостей о том, что она не зарегистрировала их в отеле, та ответила: «Вы еще докажите, что вообще были здесь».

Обиженные таким приемом девушки не растерялись и выложили видео с оскорблениями в сеть, которое быстро разлетелось по всей стране и, конечно, попало и в органы. Полиция пришла с проверкой в отель, но хозяйка быстро успела «переобуться» и записала видео с извинениями для всех постояльцев, а также клялась о том, что под «плачу всем» имела в виду субаренду, а не коррупцию. Но потом она снова вышла в эфир и на этот раз обвинила девушек в однополой любви.

10 июля Татьяна снова вышла в эфир с новым видео. Прямо перед судебным заседанием.

- Почему нам назначили заседание в субботу? Даже не дали времени устранить все недочеты. Мне очень страшно…гостиницу я открывала на деньги в залог дома. Если ее закроют, мы с детьми отправимся на улицу, - рассказывает своим подписчикам скандальная девушка.

Тем временем Анапский суд вынес решение приостановить работу гостиницы на 60 суток.

- Материал был составлен в адрес владельца гостиницы, она тут вообще не при чем. Вынесен приговор по статье 6.3 части 2 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Работу гостиницы приостановили на 60 суток, - рассказала «КП»-Кубань» пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Скандальная девушка после всего решила стать блогером, на ее страничке уже пять тысяч подписчиков. Каждый день она выкладывает новые видео. Гостиничный бизнес для Татьяны пока наотрез. Говорит, что даже в уборщицы ее теперь не берут.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

«Тебя приняли, будь добра!»: хозяйка анапской гостиницы покрыла матом постояльцев, попросивших убрать номер

На курорты Краснодарского края продолжают прибывать отдыхающие. Вот только далеко не везде туристам оказывают радушный прием. В некоторых гостиницах показывают такое гостеприимство, что отпускники спешат поскорее выселиться. Так, не повезло девушкам, которые забронировали номер в гостевом доме «Атмосфера». Остановиться они должны были на 4 дня — за «люкс» в сутки с них потребовали 3 тысячи рублей. Правда, уже на ресепшн они столкнулись с обманом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).