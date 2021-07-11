На улице - хаммам: какие опасности несет аномальная жара в Краснодарском крае

Фото: Иван МАКЕЕВ

- В такую жару все свои дома сидят! - шутят жители Кубани, когда за окном земля буквально раскаляется.

Прогнозы синоптиков сбылись - на столбиках термометров еще до обеда отметки перешагнули за 30 градусов. А ближе после полудня показывали все 40. На улице - настоящий хамам! Еще бы - ни ветерка, ни намека на дождь, так что пекло для многих людей по-настоящему изнурительное. Рассказываем, какие опасности несет аномальная жара в Краснодарском крае.

Высок риск пожаров

В такую погоду даже маленькой искорки достаточно, чтобы начался пожар. Поэтому спасатели настоятельно просят не разводить костры, даже ночью. Сухая земля, горячий воздух сделают свое дело и непотушенный огонек превратится в пламя, которое будет пожирать все вокруг. Справиться с таким пожаром, к слову, гораздо сложнее.

- Помимо прочего, просим туристов убирать за собой мусор. Оставленные на природе стеклянные бутылки и осколки тоже могут стать причиной возгорания, - напоминают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Через стекло хорошо проходит и преломляется свет, вследствие чего срабатывает эффект линзы.

Водители должны быть внимательнее

Аномальные метеоусловия опасны и для водителей, и для автомобилей. В ГИБДД советуют перед поездой, особенно, если она ожидается долгой, тщательно проверить техническое состояние автомобиля. Важно посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, а также проверить аккумулятор, который в определенных обстоятельствах может «закипеть» в самый неподходящий момент.

Но важнее, конечно, состояние самого водителя. За рулем в такую жару нужно быть предельно сконцентрированным - от высокой температуры асфальт «плывет», снижаются его сцепные качества, появляется колейность. При малейшем недомогании поездку стоит отложить.

- При появлении головокружения, слабости и головной боли лучше остановиться и не подвергать опасности ни себя, ни других участников движения, - советуют в краевом ГИБДД.

Прячьтесь в тени и пейте воду

Роспотребнадзор в 40-градусную жару рекомендует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.

- При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, - советуют в ведомстве.

На солнцепеке лучше время не проводить. А если уж вынуждены, то обязательно носите головной убор и не забывайте о средствах защиты для кожи.

- Если вдруг появится головная боль, а в глазах «мушки», то это это может говорить о получении теплового удара. Лучше всего остановиться и найти тень, - говорит «КП» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики минздрава края Александр Горячев. - Перевести дух можно в ближайшем магазине или аптеке, где, как правило, работает кондиционер.

Но чудом техники лучше не злоупотреблять - перепад температур может привести к тепловому шоку. Это, в свою очередь, спровоцирует простуду.

- Лучше несколько раз в день принимать прохладный душ, - добавляет Александр Горячев. Но от контрастного на время зноя стоит отказаться - это может неблагоприятно сказаться на сосудах.

Перебои со светом

Во время прогулок выжить краснодарцам помогают вода и фонтаны, около которых можно перевести дух. Дома и в офисах без кондиционеров и вентиляторов просто никуда. Но во время сильной жара часто бывают перебои со светом. Чтобы избежать проблем с электроэнергией, НЭСК советует жителям пользоваться техникой разумно.

- Любая электросеть рассчитана на определенную степень нагрузки,

говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в НЭСК. - Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуем не включать одновременно много приборов.

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