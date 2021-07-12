Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 июля 2021: Врач объяснил прививку половиной ампулы с вакциной от COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Уже больше месяца в Краснодарском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом. С каждым днем цифры становятся все больше. 11 июля в Краснодарском крае подтвердились 220 новых случаев COVID-19, сообщили «КП» - Кубань» в оперативном штабе региона. Такого прироста за сутки в регионе не было с начала пандемии - антирекорд, который тревожит медиков.

За последние сутки выздоровели от коронавируса 51 житель края. Уже несколько дней выписка с выздоровлением идет по возрастающей – хоть какая-то положительная динамика. Всего с марта прошлого года ковид победил 45991 человек.

Напомним, массовая вакцинация населения на Кубани не прекращается. За последний месяц в Краснодарском крае заработали около 100 новых пунктов вакцинации. Всего их 332. Это один из самых высоких показателей в стране.

Но у некоторых жителей возникают вопросы по поводу прививки. Так, в Сочи местная жительница осталась недовольна походом в мобильный пункт, где ей поставили вакцину. Сочинка решила, что получила недостаточное количество препарата из-за этого, что одну ампулу разделили на двух человек.

«КП» - Кубань» задала вопрос врачу, чтобы разобраться в ситуации. Как оказалось, поводов для беспокойства у жителей Сочи абсолютно нет. Все дело - в типе фасовок.

- Вакцина «Спутник V» поступает в ампулах, в которых нужная доза рассчитана на пятерых прививающихся, - сказал замглавного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодара Игорь Люлин. - А есть ампулы, которые предполагают укол для двух человек.

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