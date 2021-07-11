Врач объяснил жительнице Сочи прививку половиной ампулы с вакциной от коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В Сочи местная жительница осталась недовольна прививкой от коронавируса. Ее она сделала в одном из мобильных пунктов, который расположен в торговом центре курорта. После того, как девушке сделали укол, она вышла на улицу и поспешила записать видео, толком не разобравшись в ситуации.

- Одну ампулу прививки делят на двоих. То есть двое человек получают по пол вакцины. Как это вообще? - возмущается девушка. - 20 дней назад всем кололи по целой ампуле!

Таким образом, сочинка решила, что получила недостаточное количество препарата, а значит и защита от COVID-19 будет снижена.

«КП» - Кубань» задала вопрос врачу, чтобы разобраться в ситуации. Как оказалось, поводов для беспокойства у жителей Сочи абсолютно нет.

- Ампулу не делят. Все дело в типе фасовок, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» замглавного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодара Игорь Люлин. - Вакцина «Спутник V» поступает в ампулах, в которых нужная доза рассчитана на пятерых прививающихся. А есть ампулы, которые предполагают укол для двух человек. То есть в процедурном кабинете или мобильном пункте препарат хоть и набирают из одного флакона, но один человек получает одну дозу. Так что опасности и страхов в этой части у жителей и гостей Сочи быть не должно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани можно привиться от COVID-19 одной из трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Жители региона могут выбрать, какую из вакцин поставить.

- Все они есть в поликлиниках и в мобильных пунктах, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. – Правда, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» настолько популярны, что их быстро «разбирают».

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