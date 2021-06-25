Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае: какие справки нужны людям и что необходимо знать перед поездкой на побережье Черного моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае – это новое требование для гостей курортов. Какие справки нужны людям и что необходимо знать перед поездкой на побережье Черного моря. Сейчас этот вопрос не дает покоям тысячам туристов, которые взяли путевки на юг России.

Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае уже необходима. Иначе гостя просто не заселят в отель. Новые правила вступают в силу уже с 1 июля.

Если человек не делает прививку, есть альтернатива: тест на коронавирус. Его нужно сдать максимум за 72 часа до заезда в отель. Если результат отрицательный, гостя без проблем заселят в гостиницу.

Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба региона. Исключение составили только детские лагеря и медицинские организации.

Какие справки нужны людям и что необходимо знать перед поездкой на побережье Черного моря, выяснила «КП» – Кубань».

Обязательная вакцинация для туристов в Краснодарском крае начнется в ближайшее время. Такое постановление подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Так какие справки нужны людям и что необходимо знать перед поездкой на побережье Черного моря?

Уже с 1 июля гостям курорта необходимо иметь на руках:

- отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сдан не позднее чем за 72 часа до заселения в отель.

- сертификат о вакцинации вторым компонентом (либо однокомпонентной). Она может быть в электроном виде и на бумаге;

- гражданам Армении, Беларуси и Киргизии, которые приехали на курорты Кубани, нужен отрицательный тест на коронавирус в приложении «Путешествуй без COVID-19».

Какие справки нужны людям и что необходимо знать перед поездкой на побережье Черного моря?

Еще ряд правил вступают в силу с 1 августа. Так гостям курортов необходимо иметь на руках:

- сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной);

- если есть противопоказания к вакцинации, медицинский отвод и тест на COVID-19 с результатом, полученным не позднее чем за 72 часа;

- свежий отрицательный тест на коронавирус для несовершеннолетних;

- гражданам Армении, Беларуси и Киргизии нужен отрицательный тест на коронавирус в приложении «Путешествуй без COVID-19» и медицинский отвод от вакцинации, если он был.