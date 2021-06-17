Все три вакцины в наличии: в минздраве Кубани рассказали, где в крае можно получить любую из прививок

Вакцины в крае хватит на всех

В Москве вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг, в Крыму, Нижегородской области и в Санкт-Петербурге ввели ряд новых ограничений из-за COVID-19. В Краснодарском крае пока не планируют вводить локдаун. Курорты тоже закрывать не планируют.

- Мы не собираемся закрывать ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений, – сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Но губернатор также напомнил, что жителям региона надо быть осторожными и прививаться от коронавируса. Чтобы в крае сформировался коллективный иммунитет, привиться должны больше 60% населения.

В крае сейчас можно поставить три вида вакцины – то есть жители могут выбрать сами, какую прививку сделать.

- Россия создала четыре вакцины от COVID. Три из них уже есть в арсенале врачей Краснодарского края, - напомнила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. - Эти вакцины доказали свою эффективность.

На Кубани можно привиться от COVID-19 «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Жители региона могут выбрать, какую из вакцин поставить.

- Все они есть в поликлиниках и в мобильных пунктах, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. – Правда, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» настолько популярны, что их быстро «разбирают». Но поставки всех вакцин в край налажены, и если вдруг житель Кубани пришел, и ему сказали, что нужной ему вакцины нет – можно записаться и подождать, когда она поступить. Ждать придется недолго.

- Конечно у нас есть все вакцины, приходите, - обрадовались нашему звонку в краснодарской поликлинике №5. – У нас имеется и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак». Однако вы должны знать, что привиться «Спутником» или «Эпиваком» можно всем, а вот «КовиВаком» - только после назначения лечащего врача.

Напоминаем, что привиться от коронавируса в Краснодаре можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. Работают пункты вакцинации и для туристов, которые приехали в Краснодарский край на отдых. Они могут привиться после трех дней проживания в регионе.

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Краснодарский край не собирается закрывать курортные города из-за вспышки коронавируса в стране. Как не планирует и вводить дополнительные требования для отдыхающих. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Однако власти края настаивают, что гостям курортов лучше бы вакцинироваться. Для этого им даже создали все условия. "КП" - Кубань" публикует адреса, где находятся мобильный пункты вакцинации от коронавируса на курортах Краснодарского края (продолжение).