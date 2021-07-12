Раскалится до +40: на курортах Краснодарского края категорически запретили пользоваться зажигалками и спичками

Спасение от такой жары - море Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Краснодарском крае спасатели объявили самый высокий уровень пожарной опасности. На солнце температура воздуха достигнет +40 градусов. Солнце буквально испепеляет растительность. Стоит только кинуть окурок или даже забыть стеклянную посудину в сухой траве, полыхнет.

Именно это стало причиной серьезного пожара в заповеднике Большой Утриш под Анапой в августе прошлого года. Тогда стихия погребла под собой 130 гектаров ценного леса.

- На отдыхе туристы забывают о правилах безопасности. В жаркую погоду нельзя разводить костры в лесу. Будьте внимательны, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В центре погоды Фобос отмечают самые жаркие места на Кубани

Как говорят метеорологи, изнуряющая жара, испытывающая Кубань на прочность с начала июля, только набирает обороты. В ближайшие дни ожидается ее пик. Томительный зной устраивает антициклон, который сейчас царит на Кубани. Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день пытается бить температурные рекорды. Не исключено, что в этот раз исторический максимум все же будет обновлен.

Власти региона призвали энергетиков увеличить количество аварийных бригад. В дни, когда все системы охлаждения в домах и офисах работают на пределе, велика вероятность и неполадок сетей.