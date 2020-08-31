Названа причина большого пожара в заповеднике «Утриш». Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Причиной сильнейшего пожара в государственном природном заповедника "Утриш" стал туристический костер. Получается, что Кубань потеряла 130 гектаров уникальных реликтовых лесов Утриша из-за того, что «любители природы» хотели приготовить ужин на открытом огне.

Беспечность закончилась жуткой трагедией. В управлении особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества определили, что очагом пожара стал палаточный лагерь, который находился в границах заповедника.

- Как можно было в такую засуху разводить костер? Нормальных дождей не было практически все лето. Мы скорбим над утраченными лесами. А кто-то променял бесценное природное богатство на горячий ужин, как евангельский Исаф первородство - на тарелку похлебки, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в заповеднике.

По данным пресс-службы природоохранной организации, согласно метеоданным с февраля по настоящее время осадков выпало в 10 раз меньше нормы. Небывалая засуха, быстро меняющееся направление ветра в условиях горного рельефа привели к молниеносному распространению пожара. Огонь уничтожил заросли можжевельника, миндаля, реликтовые дубы.

Огонь уничтожил заросли можжевельника, миндаля, реликтовые дубы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ученые Южного федерального университета сделали вывод, что на восстановление уникальной флоры Утришского заповедника под Анапой потребуется не менее ста лет.

А пока заповедник Утриш в Анапе закрыт до 4 сентября. Туристов на маршруты не пускают.

– Здесь налицо нарушение режима пожарной безопасности. Мы видим лежанки, тропы, следы от костров, на которых готовили пищу. Необходимо предупреждать подобные явления, чтобы не допустить повторения ситуации, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона предложил Минприроды расширить границы заповедника на Утрише. Он считает, что это необходимо для сохранения уникальной территории

Сами отдыхающие заповедника не признают свою вину и доказывают, что именно они одними из первых кинулись тушить пылающий лес. Но зачем разводить запрещенные костры, а потом героически бороться с масштабным лесным пожаром пятишкой с водой?

Напомним, что 26 августа пожар в «Утрише» был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие порядка 500 человек и 86 единиц техники, включая авиацию МЧС России.