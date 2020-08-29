Кубань потеряла 130 гектаров уникальных реликтовых лесов Утриша Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Глава региона Вениамин Кондратьев посетил государственный природный заповедник "Утриш".

Напомним, 26 августа пожар в Анапе был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие порядка 500 человек и 86 единиц техники, включая авиацию МЧС России.

По словам главы региона, Утриш потерял 130 гектаров реликтовых растений. Губернатор напомнил, что основная версия следствия, которое еще продолжается - неосторожное обращение с огнем.

– Нужно выработать правильную политику по восстановлению леса и сохранению того, что есть, – сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что заповедник Утриш в Анапе закрыт до 4 сентября, туристов на маршруты не пускают. Ученые Южного федерального университета сделали вывод, что на восстановление уникальной флоры Утришского заповедника под Анапой потребуется не менее ста лет.