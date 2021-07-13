«Сейчас начнут всех штрафовать!»: отельеры в Геленджике отреагировали на новость о проверках после взрыва в гостинице

Гостиницы будут обследованы после ЧП в Геленджике. Фото: https://www.booking.com/

После утреннего взрыва, 13 июля, в гостинице Геленджика последуют проверки всех систем безопасности на курортах. Так устроена система надзора в стране. Трагедия унесла жизнь одного человека, еще четверо, включая 14-летнюю девочку, находятся на грани. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.

- Обычно перед открытием сезона мы проверяем все системы жизнедеятельности: газ, электричество, водоснабжение. Мы все прекрасно понимаем, что случись что, это повлечет уголовную ответственность, - говорит "КП"- Кубань" управляющая одного из отелей курорта Вероника Кораблева.

Однако она не исключает, что даже после такой подготовки, надзорные органы найдут изъяны.

- Что мы ждем?! Штрафы сейчас последуют, вот что. Идеального состояния нет ни у кого, - сказала отельер.

Напомним, следственные органы уже начали проверку по факту взрыва. Но уже нет сомнений, что уголовное дело не заставит себя ждать.

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