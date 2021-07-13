Список пострадавших во время взрыва в Геленджике.

Список пострадавших во время взрыва в Геленджике появился в распоряжении "КП". Напомним, утром 13 июля в здании гостиницы на улице Советской из-за утечки газа прогремел взрыв. В ЧП погиб один мужчина, личность которого пока устанавливают специалисты. Для этого у него взяли отпечатки пальцев и отправили на экспертизу. Кроме того, травмы получили пять человек. Это трое мужчин, женщина (продавщица магазина, где и случился взрыв), а также 14-летняя девочка.

КОНКРЕТНО

1. Агата З., 14 лет

2. Михаил Х., 53 года

3. Анна Г., 51 год

4. Роман Щ., 39 лет

5. Игорь Р., 30 лет

Отметим, что причины, по которым людям потребовалась медицинская помощь - самые разные. У кого-то - сильнейшие ожоги (один человек находится в реанимации, его тело поражено на 80%), у части пострадавших наблюдаются порезы от осколков, которые рухнули на них в момент взрыва. С ними также работают психологи, которые помогают справиться людям со стрессом.

Кстати, в СК Кубани уже возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых человек (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Также проверку ведет прокуратура Краснодарского края.

А в это время мэрия Геленджика расселит туристов из отеля, где случился взрыв.

- За помощью в расселении обратились 57 человек. Их переселение уже организовано, - уточняют в администрации Геленджика.

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