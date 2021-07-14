17-летнего подростка, до смерти забившего свою 32-летнюю любовницу, отправили в колонию на семь лет

Инна познакомилась со своим убийцей случайно

С момента трагедии в станице Зассовской Лабинского района Краснодарского края прошло уже почти три года. Тогда в местную больницу привезли жестоко избитую 32-летнюю Инну Гапонову. Женщина была еще в сознании, но пролежала с травмами живота дома несколько дней. Из-за этого в ее организме были запущены уже необратимые процессы. И сколько бы усилий не прилагали врачи (все они описаны в посмертном эпикризе, предоставленном родней Инны "КП"-Кубань"), вскоре она скончалась.

Правда, перед смертью не выдала своего малолетнего (на тот момент) любовника. Доказывать вину Сергея Дряхнева сначала следствию, потом - суду, пришлось родственникам Инны.

Дело в том, что жизнь Инны Гапоновой еще до связи с малолеткой трудно было назвать безоблачной. С 16 лет она воспитывала сына-инвалида. Муж Инны был в разъездах, когда Дряхнев появился в ее жизни. В маленькой станице все рабочие места давно заняты. И супруг Инны искал заработка в других городах и весях. Узнав о порочной связи жены, он ушел из семьи. И тогда его экс-жену 16-летний Дехтерев стал посещать регулярно и не таясь. И еще чаще рукоприкладствовать.

- Она гнала его, а в следующий вечер он снова ломился не в двери, так в окно, - рассказывала сестра Инны Оксана. - Она вообще почти не говорила о том, что он ее бьет. Мы живем в Сочи, созванивались только по телефону. Поэтому о последствиях таких романтических встреч — синяках под глазами — узнавали, когда приезжали в Зассовскую в гости. Он контролировал каждый ее шаг. Даже телефон у них был один на двоих, чтобы он был в курсе всех ее переговоров.

В тот роковой день 18 ноября 2019 года из близких не было никого, кто бы предотвратил страшное.

- Через десятые руки мы узнали, что Инну срочно госпитализировали, - говорит Оксана. - Якобы у нее заболел живот и новый «муж», которому на тот момент стукнуло 17 лет, вместе с его бабушкой увезли ее в больницу.

Родные Инны пытаются добиться справедливого наказания для малолетки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Инны был ужасный вид. Под глазами синяки, на лбу след огромный, как отпечаток от ботинка. Она была в сознании, но на аппарате искусственной вентиляции легких.

Тогда же к женщине в больницу приехал и участковый полиции. Но, судя по показаниям, записанным его рукой, следовало, что травмы она получила не от "горячей любви" 17-летнего сожителя. Так пытался выставить случившееся и сам Дряхнев. Он убеждал всех, что Инна в нетрезвом виде села на лошадь. А та сбросила ее и вдобавок несколько раз лягнула.

Женщина не заявляла в полицию, боясь, что опека заберет у нее сына Фото: Личный архив

Отсюда и синяки.

Дело тогда возбуждать против парня не стали. Упала и упала, заявлений же нет. И ничего, что судебно-медицинская экспертиза дала вполне ясный ответ о характере повреждений.

- Ей причинены повреждения в виде кровоподтеков, ссадин лица, переломов 8,9,10 ребер, перелом поперечных отростков 1,2,3 поясничных позвонков, разрыва брыжейки тонкой кишки. Эти повреждения могли возникнуть от ударного воздействия твердыми тупыми предметами, - говорится в исследовании.

Мучителя 32-летней красавицы Инны Гапоновой отправили на скамью подсудимых не сразу, а после статьи в "Комсомолке". Еще одна экспертиза подтвердила, что полученные женщиной травмы произошли не от падения с лошади.

Суд признал Сергея Дряхнева виновным в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправил отбывать наказание на семь лет в колонию.

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