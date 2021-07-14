Привыкайте к 40 градусам: синоптик пообещал Краснодарскому краю «багровую» жару

Дикая жара отступать пока не планируют. Фото: Евгения ГУСЕВА

Установившаяся жара в Краснодарском крае уже порядком надоела жителям. Да и отдыхающие, приехавшие на побережье, с трудом переносят нынешние июльские отметки. Каждый день пекло стоит такое, что находиться на улице больше получаса невозможно. Да и врачи не советуют - особенно после полудня, когда солнце становится очень опасным. Но, по всей видимости, природа бросается из крайности в крайность. Еще неделю назад Кубань заливали ливни, а сейчас Краснодарскому краю обещают «багровую» жару.

- Нынешняя погода - это аномалия. Мы фиксируем ежедневно отклонения от нормы на 4-5 градусов, но все же это много, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но это, по словам синоптика, не предел. Если посмотреть на карты распределения аномалий температуры, то махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. И совсем скоро Кубань тоже окажется в этой зоне.

Уже с начала следующей недели ожидается повышение температур - днем воздух будет прогреваться до +40-41 градуса. Такие отметки будует в тени, а уж на солнце пекло будет дикое. Причиной тому является очередной стационарный антициклон. Он определяет погоду в регионе.

При этом прохлады пока точно ждать не стоит.

По данным синоптиков, спад температуры ожидается лишь к концу июля , но всего на несколько градусов.

- Температура воздуха будет 30-32 градусов, не сорок, конечно, но и не слишком прохладно, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования Краснодарского края Александр Колесник.

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Как говорят метеорологи, изнуряющая жара, испытывающая Кубань на прочность с начала июля, только набирает обороты. В ближайшие дни ожидается ее пик. Томительный зной устраивает антициклон, который сейчас царит на Кубани. Сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день пытается бить температурные рекорды. Не исключено, что в этот раз исторический максимум все же будет обновлен (продолжение)