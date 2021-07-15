Запас еды был всего на сутки: Что известно о загадочно пропавших три дня назад школьниках в Сочи

На фото Даниил Бубнов (слева) и Ян Швецов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Третий день продолжаются поиски двух 16-летних мальчиков, которые при загадочных обстоятельствах пропали в горах Сочи. Речь идет о Яне Швецове и Данииле Бубнове. О том, что юноши не выходят на связь, сообщила мама одного из подростков. Спасателям она набрала в 21:45 во вторник, 13 июля.

Как стало известно, ее 16-летний сын вместе с другом приехали из Нижегородской области и отправились на гору Сахарную. Вечером в тот же день они должны были вернуться, но в назначенное время не появились.

- В последний раз на связь они вышли в 16:32 13 июля, - рассказывают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Поиски не останавливаются ни на минуту. Фото: ЮРПСО

Мальчики рассказали, что поднялись покорили вершину - привет передавали с высоты 1550 метров, добавили, что с ними все в порядке. После звонка они уже собирались спускаться вниз. Сейчас их мобильники выключены.

Как удалось узнать от спасателей, на учете в территориальных органах МЧС туристическая группа не стояла.

В день исчезновения ребята были одеты в темные брюки и футболки, у одного из них была красная ветровка. Так как поход они планировали на день, то ни палаток, ни фонариков у них с собой не было. Только небольшой запас еды, который был рассчитан всего на сутки.

Фото: ЮРПСО

Как только спасатели получили заявку, начались поиски. МЧСники прочесывают лес и окрестности рек. В три часа ночи 14-го числа одна из групп нашла следы от обуви - они вели вниз по склону.

Ищут юношей не только на земле, но и с воздуха.

- Спасатели вылетели для обследования с воздуха предполагаемого квадрата поиска - возможных мест нахождения двух заблудившихся подростков, - сказали в ЮРПСО. - С борта вертолета Ка-32 МЧС России были обследованы русла рек Агва и Ажек, скальные участки и склоны без густой растительности гор Малый Амуко, Сахарная, хребта Прохладный.

Мальчиков ищут на земле и с воздуха. Фото: ЮРПСО

Также вертолетом МЧС 13 спасателей доставили на вершины гор Амуко, Сахарная и хребта Прохладный.

- Квадрат поиска на данный момент расширен в сторону горы Амуко, также проводится повторное, более детальное обследование маршрутов с подходом ко всем возможным источникам воды, - уточняют в ЮРПСО. - На хребет Прохладный из-за отсутствия места для подсадки вертолета, спасатели десантировались с борта воздушного судна по веревке с применением спускового устройства.

Ведут поиски и в районе ручья Сванидзе. Для этого используют альпинистское снаряжение.

По словам спасателей, район, где потерялись подростки, с сильно пересеченной местностью и не изобилует серьезными препятствиями. А это значит шансов получить травмы меньше.

Фото: ЮРПСО

На данный момент рассматриваются две версии случившегося. Подростки за световой день не смогли спуститься с горы и решили заночевать на вершине или же они могли сбиться с пути, когда подошли к реке, чтобы набрать воду.

- Всего к поискам привлечено 174 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 40 человек и 8 единиц техники, - добавляют в ЮРПСО.

К работе уже подключились следователи, которые организовали проверку.

- В районе поисков работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Для установления места нахождения подростков привлечены спасатели, представители лесничества и полиции.

НА ЗАМЕТКУ

Приметы пропавших

Ян Швецов: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. В день исчезновения был одет в футболку голубого цвета, брюки спортивные черные, куртку красного цвета, кроссовки черно-белого цвета.

Даниил Бубнов: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в футболку черного цвета, брюки джинсовые черные, куртку синего цвета.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчиков, просят сообщить об этом по телефонам: 8 8622 62-82-58 или 02.