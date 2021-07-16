В Анапе мать мальчика извинилась перед мужчиной, которого ранее обвинила в нападении на своего 11-летнего сына

Женщина опровергла информацию о домогательствах к ее 11-летнему сыну. Фото: кадр из видео.

Эта история прогремела 31 мая 2021 года в станице Анапской. В тот день, со слов жительницы курорта Ксении Куцепиной, на ее 11-летнего сына напал незнакомец. Мальчик катался на самокате в станичном парке, как вдруг к нему подошел мужчина и спросил, где можно покурить.

- Мой сын показал ему место, где это можно сделать. После этого встал на самокат и поехал в сторону заправки домой. А тот пошел за ним пешком и догнал его, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» мама мальчика Ксения Куцепина. - Там он схватил сына за руку и потащил к себе в автомобиль. Этот мужик силой затолкал его в машину на водительское сиденье, сам сел рядом, после чего заблокировал двери.

После этого, по словам женщины, незнакомец стал предлагать ее сыну непристойные вещи и даже предлагал деньги. В какой-то момент мальчику удалось сбежать, на крики ребенка собрались взрослые, которые задержали мужчину и вызвали полицию.

По этому поводу началось тщательное разбирательство - обвинения все-таки серьезные. И вот спустя 1,5 месяца стало известно, что вопросов к мужчине со стороны правоохранителей больше нет. Возбуждать уголовное дело не стали, поскольку просто не нашли в действиях местного жителя состава преступления.

- Во время проверки было установлено, что ребенок сообщил недостоверную информацию, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

А теперь мать мальчика, извинилась перед мужчиной, которого ранее обвинила в нападении на своего сына. Ксения записала видеообращение, в котором сообщила, что информация о домогательстве не соответствуют действительности.

- Я очень остро, как и любая мать, восприняла слова сына на тот момент, высказалась, о чем в дальнейшем пожалела, – сказала она. - Мы с сыном приносим извинения семье.

Каких-либо подробностей в ролике женщина не сообщила, оставив людей в недоумении. Однако в комментариях под постом мать мальчика все же немного прояснила ситуацию.

- Детектор показал, что мужчина не врет, - объясняет Ксения, почему усомнилась в словах своего сына. - Только для меня так и осталось загадкой то, от чего мой ребенок плакал и чего он так испугался?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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