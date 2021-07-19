В Сочи из-за нехватки мест откроют дополнительный пункт вакцинации в цирке

Сочинский цирк. Фото: пресс-служба администрации курорта

С 1 июля все туристы Краснодарского края обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест или прививку от коронавируса. Чуть позже в новый закон внесли поправки, и теперь приехать на Черноморское побережье можно и без вакцины, но тогда вы обязаны сделать укол на самом отдыхе. Такие правила породили большую нагрузку на прививочные пункты в Сочи, тут стали собираться большие очереди. А местные жители стали жаловаться, что не могут получить свою прививку по несколько часов.

Власти решили открыть дополнительные пункты для вакцинации – в цирке, на рынке и в санатории.

- При нынешних темпах вакцинации на курорте назрела необходимость в увеличении количества пунктов вакцинации. В частности, мы приняли решение открыть медицинский кабинет в здании сочинского цирка. Там установлено все необходимое оборудование для хранения вакцины. Пункт готовится к открытию, — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, расширяют и площадь пункта вакцинации в ТЦ «МореМолл». Там развели потоки людей, которые пришли получить первый и второй компонент вакцины. Также еще один пункт развернули на Морском вокзале.

Мэр города добавил, что новые пункты вакцинации будут открывать в местах с больше проходимостью людей. В частности, один модуль создадут на территории центрального рынка Сочи, а также на территории санатория.

- Что касается малых средств размещения, мы планируем закрепить за каждым из них близлежащий пункт вакцинации, где туристы смогут поставить прививку в общем порядке. Также в проработке вопрос централизованной доставки организованных групп туристов из средств размещения в существующие пункты вакцинации по заявке к определенному часу, чтобы гости курорта не теряли время в очередях, — добавил глава города.

Отметим, что сейчас в Сочи работают тридцать пунктов вакцинации, в которых каждый день около трех тысяч человек делают прививки.

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