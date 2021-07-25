«Дьявол разбушевался»: В горах Сочи сняли на видео песчаный вихрь

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Песчаный вихрь пронесся в горах Сочи. Воронку отдыхающие успели снять на мобильники. На кадрах видно, как пыльный смерч образовался на территории смотровой площадки и стал юлить между туристами, уклоняясь то в одну, то в другую сторону. Несколько человек, вблизи которых вытянулся длинный столб, неспешно отошли в сторону и продолжали наблюдать за явлением, подняв головы вверх.

- Песчаный смерч в горах Сочи. На Роза Пик, 2320 метров, - подписал видео автор.

Многие назвали закрутившуюся воронку смерчем, но специалисты говорят, что это не совсем так.

- Смерч - не совсем верно. Это явление относится к разряду пыльных вихрей или песчаных вихрей, еще его называют «пыльный дьявол». Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли днём в малооблачную обычно даже жаркую погоду, при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, эксперты добавили, что такие вихри не опасны, но остерегаться их все равно нужно.

Стоит отметить, что на Кубани такое явление встречается не часто. Хотя погодные условия весьма подходящие. В прошлом году пыльный «торнадо» гулял по улицам Славянска-на-Кубани. Необычную воронку видели и в Краснодаре.