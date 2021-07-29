Елена Орябинская — о заезде на серебряную медаль на Олимпиаде в Токио: «Гонка прошла идеально!»

Фото: instagram.com/elena_oryabinskaya

Медаль пришла откуда не ждали – впервые на Олимпиаде России серебро принесли спортсменки в академической гребле. В женской двойке распашной страну представляли Елена Орябинская из Краснодарского края и Василиса Степанова из Твери.

Кубанская гребчиха Орябинская после вручения медалей поделилась эмоциями и впечатлениями от Игр.

- До сих пор не можем прийти в себя, столько эмоций, столько событий уже произошло после нашего финиша. Гонка прошла идеально, она была очень захватывающей. Сейчас вспоминаю, как это было и абсолютно ничего не помню. Эмоции просто захлестывают – радость и шок одновременно. В глубине душе я верила, что у нас получится, и у нас получилось, - сказала в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань» Елена.

Также Орябинская поблагодарила всех, кто болел и переживал. Отдельно она отметила тренеров, Орябинская сказала, что серебро на Играх – это и заслуга наставников.

Стоит отметить, что тренер Татьяна Никифорова скептически относилась к тому, что Орябинской удастся завоевать медаль. Но позже отметила - боялась сглазить.

- В медали слабо верилось, но они даже больше, чем заслуженные! Лена совершила то, что сложно совершить. Это сравнимо с подвигом, прежде всего самой спортсменки, – прокомментировала Никифорова.

Кубанскую спортсменку поздравил и губернатор Краснодарского края.

- Елена Орябинская завоевала серебряную медаль в академической гребле на Олимпийских Играх в Токио! Девушка выступает вместе с напарницей Василисой Степановой. Поздравляю от всей души! Вся Кубань гордится вами! - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Напомним, Олимпийские игры были главной мечтой Елены. Она даже получила путевку в Рио в 2016 году. Но тогда всю сборную России не допустили к соревнования, якобы у наших спортсменов не хватало сданных проб. Елена не отчаялась - стала готовиться к новым Играм. И вот с новыми силами она приехала в Токио. Спортсменка заявляла, что выложиться по максимуму и свое обещание сдержала!

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