Огромные очереди выстроились к подъемникам в горах Сочи

Фото: кадр из видео.
На побережье Черного моря вновь установилась жаркая погода. Термометры уже с утра зашкаливают. В обед на пляжах курорта врачи советуют не находиться - можно получить сильные ожоги или солнечный удар. Благо, в Сочи перевести дух туристы могут, отправившись в горы. Чуть меньше часа на «ласточке» и можно насладиться свежим воздухом и приятной прохладой.
Ажиотаж, стоит сказать, на подъемники не шуточный. Один из отдыхающих даже записал видео с вершины. На кадрах видно - сотни желающих прокатиться на канатной дороге. Люди стоят плотно друг за другом. «Хвост» очереди растянулся на несколько десятков метров.
- Все с моря в горы. Вот такая очередь образовалась на подъемник, - подписал видео автор.
Стоит сказать, что большинство людей отмечают - очереди скапливаются в основном в утренние часы, когда подъемники только начинают работу.
- Вообще очередь быстро исчезает - минут 15 и нет ее. Поток людей просто всегда разный, - говорит работающая на канатной дороге девушка. - Посетителей мы просим рационально рассаживаться. В одну кабинку может поместиться семь-восемь человек. Благодаря этому можно серьезно сократить время ожидания. В конце концов, туристы приезжают не кататься, а все-таки наслаждаться видами на вершинах.
Кроме того, туристам напоминают о действующем режиме повышенной готовности. На всех горнолыжных курортах следят за отдыхающими. Им бесплатно раздают медицинские маски, максимально следят за соблюдением социального дистанцирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пирс-призрак: раскрыта тайна самой загадочной инста-локации на пляже в Адлере
Он расположен в районе Имеретинского порта (читайте далее)
Что почем на пляжах Сочи: за место под солнцем надо выложить круглую сумму
Полежать бесплатно у моря уже не получится (подробнее)