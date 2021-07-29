Огромные очереди выстроились к подъемникам в горах Сочи

Фото: кадр из видео.

На побережье Черного моря вновь установилась жаркая погода. Термометры уже с утра зашкаливают. В обед на пляжах курорта врачи советуют не находиться - можно получить сильные ожоги или солнечный удар. Благо, в Сочи перевести дух туристы могут, отправившись в горы. Чуть меньше часа на «ласточке» и можно насладиться свежим воздухом и приятной прохладой.

Ажиотаж, стоит сказать, на подъемники не шуточный. Один из отдыхающих даже записал видео с вершины. На кадрах видно - сотни желающих прокатиться на канатной дороге. Люди стоят плотно друг за другом. «Хвост» очереди растянулся на несколько десятков метров.

- Все с моря в горы. Вот такая очередь образовалась на подъемник, - подписал видео автор.

Стоит сказать, что большинство людей отмечают - очереди скапливаются в основном в утренние часы, когда подъемники только начинают работу.

- Вообще очередь быстро исчезает - минут 15 и нет ее. Поток людей просто всегда разный, - говорит работающая на канатной дороге девушка. - Посетителей мы просим рационально рассаживаться. В одну кабинку может поместиться семь-восемь человек. Благодаря этому можно серьезно сократить время ожидания. В конце концов, туристы приезжают не кататься, а все-таки наслаждаться видами на вершинах.

Кроме того, туристам напоминают о действующем режиме повышенной готовности. На всех горнолыжных курортах следят за отдыхающими. Им бесплатно раздают медицинские маски, максимально следят за соблюдением социального дистанцирования.

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