Пирс-призрак: раскрыта тайна самой загадочной инста-локации на пляже в Адлере

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Летом в Сочи не советуем ограничиваться только пляжным отдыхом. Это лучшее время для экскурсий, походов и прогулок. Тысячи туристов отправляются к Агурским водопадам и водопаду Поликаря. Или выбирают необычные тропы в Красной Поляне, где можно встретить горного духа. Окружающая природа заставляет поверить в легенды и мифы древнего Сочи. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала о тайнах самой загадочной инста-локации на пляже в Адлере, которую называют пирс-призрак.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Он расположен в устье реки Мзымта, со стороны Имеретинской бухты. Попасть сюда можно через пляж. Пирс на поржавевших синих сваях похож на заброшенный киногородок у моря. В этом атмосферном месте все дышит таинственностью.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Два ряда свай защищают порт. Но соленая морская вода уже сделала свое дело: бетон, металл и краску разъело.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Сваи покрылись причудливыми ржавыми рисунками. Под сводами пирса не умолкает прибой. Особенно эффектно волны выглядят на закате. В шторм здесь неописуемая красота.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Под пирсом настоящий вернисаж граффити. А еще здесь оборудовали спортзал, где местная молодежь играет в волейбол. Но все равно даже в разгар сезона у пирса, как правило, ни души. Полумрак, шум прибоя, странные надписи на старых сваях создают жутковатую атмосферу.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Сочи богат на загадочные заброшки.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Например, ныне заброшенный санаторий имени Серго Орджоникидзе популярен у туристов. Они приезжают погулять в этом легендарном месте, чтобы почувствовать атмосферу сталинской эпохи, полюбоваться и сфотографировать монументальную архитектуру, насадиться эффектными видами и посмотреть, где же снимался любимый советскими детьми фильм о Старике Хоттабыче и пионере Вольке.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Немало историй связано с Ахуном – легендарной горой в Сочи. Сотни туристов в день посещают это место, вне зависимости от сезона. Летом гостей так много, что объект показа Сочинский национальный парк переводит на круглосуточный режим работы.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Форма горы визуально напоминает вулкан. Проехав 12 километров по горному серпантину, туристы попадают на большую стоянку, бывшую вертолетную площадку. Отсюда две дороги – первая ведет к главной достопримечательности - видовой башне, похожей на средневековый замок. Она была построена в 1936 году по распоряжению Иосифа Сталина.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Но не только башня появилась на горе по распоряжению вождя народов. Вторая дорога ведет к ресторану «Ахун». Заведение площадью 1 тысяча квадратных метров было построено по проекту архитектора Давида Числиева в 1937 году. Ресторан с колоннадой, открытым круглым залом и танцполом поражал роскошью. Одним из первых гостей заведения стал Иосиф Сталин.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Почему знаменитый сочинский ресторан закрыли навсегда? О пафосном заведении «Ахун» ходят самые жуткие слухи.

Пирс-призрак в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о ТОПе-5 мистических мест Сочи, которые стоит посетить. Туристы верят, что поездка к этим достопримечательностям принесет удачу и счастье, а сокровенные желания обязательно сбудутся.