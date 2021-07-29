На Кубани фанатов популярного тиктокера Дани Милохина пришлось сдерживать казакам

Скрин видео: danya_milokhin

Популярный тиктокер Даня Милохин сейчас путешествует по Краснодарскому краю. Он приехал на Кубань в компании гламурного блогера Насти Ивлеевой. Напомним, что она снимает в регионе новый сезон тревел-шоу «Блогеры и дороги». Блондинка приехала с Даней Милохиным, Кариной Егамедиевой и другими звездами «ТикТока». Кроме того, в путешествии ее сопровождают блогеры Ида Галич, Роман Каграманов, Виталий Парапатронов, рэпер Чероки.

Сначала киногруппа приземлилась в аэропорту Краснодара, а затем уже отправилась в Майкоп.

- Наше тревел-шоу - это история путешествий по России. Мы ездеем по стране и смотрим, чем живут люди в деревнях и небольших городах, - пояснила Настя Ивлеева.

Видео очередной фан-встречи в кубанской станице Даня Милохин выложил на своей странице в Instagram. Поклонники просто неистовствуют.

- I love you, - кричит с импровизированной сцены тиктокер.

На видео, распространенном в соцсетях заметно, что звезда «ТикТока» едва протискивается через толпу поклонников к своей машине. Отъезжающий автомобиль обступили казаки, но подростки все равно бегут следом, не хотят отпускать своего кумира.

Напомним, что это уже не первый случай встречи с фанатками на Кубани вопреки действию режима повышенной готовности. В январе в Краснодаре Даню Милохина за это уже задерживали в Краснодаре.

Ранее эпатажное поведение Милохина во время пандемии коронавируса попадало во внимание правоохранителей: его едва не посадили под стражу за несанкционированную вечеринку в Москве в честь празднования своего Дня рождения.

КТО ТАКОЙ ДАНЯ МИЛОХИН

6 декабря ему исполнилось 19 лет. За прошлый год этот парень сумел сделать головокружительный взлет, став настоящей звездой шоу-бизнеса. Успех артистичному молодому человеку принесла социальная сеть TikTok, в которой у него в начале декабря 2020 года уже без малого 10 млн подписчиков.

Клипы с Тимати и Джиганом, совместная работа с Николаем Басковым и Андреем Малаховым, приглашения на «Вечерний Ургант» и Comedy Club, премия GQ в номинации «Открытие года», интервью с Ксенией Собчак и солидные рекламные контракты – сегодня это будни Милохина.