В горах Сочи туристов напугал пыльный вихрь

Скрин видео: @adrian_meteo

В Сочи пыльный вихрь налетел на горный курорт. Столб образовался на вершине на высоте 2320 м над уровнем моря. По форме и скорости вращения песка он напомнил смерч, только вместо воронки из воды – песок. Туристов напугало редкое природное явление.

- Песчаный вихрь представляет собой вращающуюся колонну, это движение поднимающегося воздуха, нагреваемого от перегретой поверхности в жаркую погоду, - прокомментировал синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

Он обратил внимание, что в горах склоны нагреваются сильнее горизонтальных поверхностей, так как угол падения солнечных лучей на них больше, до 90°,

- То есть получаются отвесные лучи, как на экваторе в дни равноденствий и на тропиках в дни солнцестояний, - пояснил Адриан Коротеев

По его словам, пыльный вихрь в высоту может достигать до 500 м, но в ширину – всего 1-5 м.

- Песчаный вихрь опасности особой не представляют, однако скорость ветра в нем может достигать 10-20 м/с, - заключил синоптик. – Они переносят пыль, песок и мелкие предметы. Эти вихри никак не связаны со смерчами и торнадо (то есть, не связаны с кучево-дождевой облачностью).

Напомним, что последний месяц лета принесет в регион и опасную жару и смерчи. На Кубани ожидаются неожиданные температурные скачки.

Так в начале августа в Краснодаре прогнозируют опасную жару. Температура воздуха поднимется до 40 градусов. В Сочи август приносит не только рекордную жару, но и опасные природные явления. Конец лета считается временем смерчей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что огромные очереди выстроились к подъемникам в горах Сочи. На канатную дорогу едут кататься сотни туристов из разных районов Сочи.