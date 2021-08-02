Туроператоры твердят о крахе курортного сезона, а пробки на дорогах и забитые пляжи говорят об обратном

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На побережье Краснодарского края в силу официально вступили новые правила для туристов. Теперь отпускники, стремящиеся на море, должны позаботиться не только о купальнике, но и сертификате о вакцинации. Этот документ должен быть у всех, кто собирается заселиться в гостиницы на курортах Черного и Азовского морей. Без прививки отдыхающему просто не дадут провести каникулы с комфортом.

Такие жесткие меры, связанные с пандемией коронавируса, власти региона считают необходимыми. Тем временем Ассоциация туроператоров сообщает, что введенные ограничения привели к падению объемов бронирований. Якобы люди отказываются от отпусков из-за отсутствия необходимой прививки.

- По данным статистики туроператоров, в августе и сентябре регион не досчитается как минимум треть бронирований, которые могли бы случиться, если бы ограничения не вводились, - сообщают в АТОР.

Аналитики считают, что бархатный сезон в минусе. Однако на деле картина выглядит несколько иначе. На дорогах к морю, как и прежде, огромные пробки. Пляжи забиты — ажиотаж и в воде, и на берегу. Очереди выстраиваются ко всем известным достопримечательностям. Снижением турпотока здесь и не пахнет.

Да и цифры, которые сообщают власти курортов, говорят об обратном.

- На самом деле сейчас Геленджик испытывает пиковые нагрузки на все отрасли городского хозяйства в связи с повышенным турпотоком, - говорит мэр курорта Алексей Богодистов. - По данным на 2 августа 2021 года, одновременно на курорте отдыхают более 90 тысяч туристов.

Заполняемость работающих гостиниц - 86%, то есть мест свободных осталось совсем немного. При этом в августе, как говорит Алексей Богодистов, турпоток прогнозирует большой - 1,25 миллиона человек. Для сравнения в 2020 году за этот же период курорт принял всего 937 тысяч отдыхающих. То на треть меньше, чем в коронавирусное время.

- Это, конечно, меньше, чем в 2019 году, но все же мы рассчитываем, что данный прогноз будет корректироваться в сторону увеличения, - добавляет мэр Геленджика.

В Сочи тоже делают серьезные ставки на август - курорт прогнозирует принять около 900 тысяч туристов.

- Если взять летние сезоны, когда работа была полноценной, мы принимали порядка миллиона человек в месяц, - говорит начальник управления научных исследований СГУ Сергей Доморат. - Август - традиционно пиковый, поэтому всегда на курорт приезжали порядка 1,2 миллиона человек.

По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, в последнюю неделю июля гостей, заселяющихся с сертификатом о прививках либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%. То есть немало тех, кто едет на курорт и готов сделать второй укол, не отходя от ресепшн. Кроме того, в Сочи делают осторожный прогноз на будущее - по итогам года курорт собирается выйти на показатель турпотока 2019 года – 6,5 миллионов гостей.

- Конечно, нынешние коронавирусные ограничения повлияли на отдых людей, потому в отели заселяться будут меньше, - добавляет Сергей Доморат. - Но не стоит забывать про частный сектор. Его контролировать гораздо сложнее. Так что некоторые туристы все же смогу увильнуть от коронавирусных мер.

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