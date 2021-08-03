После экстремальной жары - ударные ливни: метеоролог рассказал о мощном циклоне, надвигающемся на Кубань

Фото: Павел МАРТИНЧИК

После знойной концовки июля природа не дает времени, чтобы прийти в себя. На улице вновь как в печи - термометры так и норовят лопнуть. Каждый день в Краснодаре воздух прогревается до 40 градусов. Отметки на побережье хоть и ниже, но переносятся тяжелее - на курортах невыносимая влажность, которая любую прогулку превращает в испытание.

Как говорят метеорологи, нынешние отметки на территории Краснодарского края выше климатической нормы на 5-8 градусов. Но, как выяснилось, изнывать от 40-градусного зноя кубанцы будут недолго. Метеоролог рассказал о мощном циклоне, надвигающемся на регион.

- Погода изменится ближе к выходным, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - К региону приближается холодный участок фронта, поэтому стоит рассчитывать на хорошие дожди. В связи с этим в крае ожидается понижение температурного фона.

Увы, под натиском атмосферного фронта, жара в Краснодарском крае не отступит. Температура воздуха снизится на 10 градусов. Днем она будет оставаться на значениях 26-28 градусов, ночью ниже 24 градусов отметки не упадут. А это значит, что вздохнуть и перевести дух жители и гости Кубани толком не смогут. Тем более что такое похолодание будет кратковременным.

- Уже к середине следующей рабочей недели отметки на территории региона снова вырастут и будут выше 30 градусов, - добавляет «КП» - Кубань» Александр Колесник.

Напомним, с 4 по 6 августа на территории Краснодарского края сохраняется пожароопасность 4-го и 5-го классов.

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