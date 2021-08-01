Заполонили пляжи и разобрали все номера: после новых ограничений на курортах Краснодарского края туристов меньше не стало

Фото: Виктор Клюшкин

С 1 августа курорты Краснодарского края заработали по новым правилам. Если раньше туристам можно было заселиться в отель, имея на руках отрицательный ПЦР-тест или сертификат (медотвод), то сейчас требования изменились.

Теперь отдыхающие обязаны пройти вакцинацию – хотя бы первый компонент. Сделать это можно прямо на кубанских курортах. Везде работают мобильные прививочные пункты. Только тогда придется предъявить отрицательный тест на COVID-19 – он действителен 72 часа – и привиться в течение трех дней после заезда.

Если человеку противопоказана вакцина, он может предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сданный максимум за 72 часа до заезда в гостиницу. Также могут не ставить прививку люди со справкой о перенесенной болезни. Она действительна в течение полугода после выздоровления. Детям от 15 до 18 лет достаточно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, младше 14-и никак документы не требуются.

Виктор Клюшкин

- Я привились еще в мае, – говорит фитнес-модель Евгения, сейчас она отдыхает в Сочи. – Мне нужно была прививка для выступлений. Ну и здесь пригодилась. Хотя об этих правилах узнала только туроператора. Была рада, конечно.

Отмечается, что нарушителей порядка будут штрафовать. В Краснодарском крае уже появились специальные группы. Они занимаются поиском уклонистов. В случае выявления нарушения человеку грозит штраф – до 30 тысяч рублей.

Новые ковидные требования никак не сказались на потоке туристов. Только в Сочи в августе планируют принять почти 900 тысяч отдыхающих.

- Мы планируем, что будет работать свыше 2 800 средств размещения общей ёмкостью порядка 200 тысяч мест, – написал в телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Виктор Клюшкин

Отмечается, что большинство отелей и санаториев Сочи даже предоставят бесплатный трансфер в ближайший пункт вакцинации. Некоторые учреждения уже подали заявки на открытие прививочных кабинетов прямо на территории комплексов. Один из них уже распахнул двери в «Жемчужине».

- По нашему прогнозу для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз, – резюмировал глава курорта.

Отметим, что уже сейчас в Сочи развернуто 32 пункта вакцинации. Отметим, что прививочные кабинеты продолжают работы на всех кубанских курортах.

Новые ковидные требования никак не сказались на заполняемости отелей. Большинство заведений работает с загрузкой под 85-90%. То есть она осталась на уровне мая-июня 2021-го, когда на Кубани еще действовали прежние правила.

Опасения туроператоров не оправдались. Ранее они прогнозировали массовый отказ людей от путевок на юг России. Только кубанские курорты ломятся от наплыва туристов.

Виктор Клюшкин

- А мы всей семьей привились. Ну, кроме деток, конечно, – говорит Ольга из Волгограда. – У меня муж – транспортник. Он попал под обязательную вакцинацию. Ну и я решила привиться, поддержала его. Еще и пригодилось, как оказалось.

Это касается всех кубанских курортов. Найти свободное место на пляжах в Анапе, Геленджике или Сочи в воскресенье, 1 августа, можно было только ранним утром. Сейчас пляжи кубанских курортов переполнены.

1 августа сочинские пляжи переполнены с раннего утра. Сегодня воскресенье, но это не значит, что местные отправились загорать. Нет, сочинцы предпочитают морю – дачи. Все лежаки и зонты заняты туристами из разных регионов России. На сочинском пляже можно встретить и гостей из Калмыкии и с Ямала. Знакомимся с молодой парой.

- Мы приехали из Вологды, - улыбаются Иван и Мария Трофимовы. – Вакцинацию прошли еще в мае, поэтому новые требования в отелях нас не пугают – наоборот, хорошо, что курорт заботится об эпидбезопасности отдыхающих. Отпуск проведем в Сочи – до 14 августа.

Семья Васильевых приехала из Норильска на курорт в полночь 1 августа и уже на море. Правда, пока сильно отличаются от других туристов – еще совсем незагорелые.

- А мы сделали проще, - признался глава семейства Михаил. – Мы с женой приехали без нужных документов, но сразу же оформили свое персональное согласие привиться в течение трех дней с момента заселения. На курорте, в теплом климате, прививаться намного приятнее. Санаторий, где мы остановились, даже обещает организовать нам трансфер к ближайшему пункту вакцинации.

За мороженым, прохладительными напитками и горячей кукурузой на пляже выстаиваются очереди.

- По-моему, покупателей сегодня еще больше, чем вчера, - говорит продавец пляжного киоска.

Не заметили оттока отдыхающих и работники пляжных пунктов проката, организаторы разнообразных морских развлечений.

- Сегодня с утра в нас брали на прокат доски для сап-серфа уже более сотни человек, это рекордная цифра, - поделился работник пункта проката.

По словам туроператоров, такая картина сохранится на курортах Краснодарского края как минимум до конца сентября. Многие россияне планируют отдых на юге России в бархатный сезон. Сейчас они скупают последние места под солнцем.