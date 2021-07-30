Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Лето в Краснодарском крае - невыносимо жаркое. Конечно, на Кубани духота каждый год, но в 2021-м сразу несколько городов успели обновить температурные рекорды. Да и знойные деньки в этот раз как-то затянулись - уж совсем не дает природа передышки жителям. Туристы, безусловно, рады. Ведь солнце они, в отличие от кубанцев, видят редко. Хотя в Сочи из-за жары отдыхающих все же просят поменьше времени проводить на солнце.

Тем не менее жители Кубани надеются, что с начала сентября в регион придет прохлада. Синоптики рассказали о сюрпризах погоды осенью в Краснодарском крае.

Стоит сказать, что долгосрочные прогнозы метеорологи озвучивать не любят - все же процент вероятности крайне мал. На погоду влияют множество факторов, особенно на юге страны - Краснодарский край омывают моря, к тому же регион окружают горы. Тем не менее, основываясь на многолетних наблюдениях, синоптики все же поведали, что ожидает Кубань.

- Каких-то серьезных аномалий в сентябре не прогнозируем. Температура будет в пределах нормы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Гидрометцентре России.

Это значит, что бархатный сезон на побережье ожидается отличным. Воздух будет по-прежнему хорошо прогреваться, море тоже будет комфортным, благодаря тому, что вода быстро остыть не сможет. Самое то для отпуска.

Что же касается осадков, то заливать регион как в июле дожди не будут. Более того, предварительно месячное количество ожидается ниже нормы. Так что экстренно покупать резиновые сапоги не стоит.

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