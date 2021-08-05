Новые следы исчезнувшего города: на Кубани археологи обнаружили античную каменоломню

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Древний античный город Горгиппия существовал в IV веке до нашей эры — III веке нашей эры в составе Боспорского царства. Он находится на побережье Чёрного моря, сейчас возле него простирается современный город Анапа. За тысячи лет античные строения оказались погребены под землей. Территория скрывает много загадок и тайн, археологи до сих пор при раскопках находят уникальные артефакты.

Сейчас возле хутора Воскресенского на месте строительства автомобильной дороги Новороссийск – Керчь ведутся раскопки. На месте историки снова наткнулись на интереснейшую находку. Под слоем земли копатели нашли античную каменоломню.

- На каменоломне сохранились следы вбивания клиньев и пропила слоев песчаника. Именно этот материал в античную эпоху использовали при строительстве домов, общественных зданий, хозпостроек и оборонительных укреплений. Транспортировать камень в то время было дорого, поэтому предпочтение отдавали местному материалу, - сообщили археологи.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предположительно, найденная каменоломня обслуживала строительство сельского округа рядом с античным городом Горгиппией.

- Столь масштабное исследование древнейшего античного памятника на территории Кубани проводится впервые. Раскопки помогут воссоздать строительную историю объекта археологического наследия, быт местных жителей и разобраться в экономической жизни древних цивилизаций, – сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на месте раскопок археологи обнаружили древнегреческие усадьбы, хозяйственные постройки, а также участок античной каменной дороги, которую некоторые ученые считают сенсационным открытием.

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