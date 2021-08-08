Роспотребнадзор Кубани: просроченных продуктов в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, где отравились дети, не было

Проводится проверка

8 августа появилась информация, что после госпитализации детей из поезда Мурманск – Адлер, в вагоне-ресторане нашли просроченные продукты. Роспотребнадзор Кубани назвал эти данные недостоверными.

- В рамках эпидрасследования взяты пробы пищи, воды, смывы внешней среды. Обследован персонал вагона-ресторана и проводники. В настоящее время проводится экспертиза. Делать какие-то выводы рано. Но точно могу сказать, что просроченных продуктов на месте не было, - прокомментировала ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Также попросили не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования компетентных органов в РЖД.

- РЖД проводит собственное расследование и выяснение обстоятельств, послуживших причиной госпитализации детей. В частности, проверяется соблюдение условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Его обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе организации.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом рассказал главврач Туапсинской больницы.

- В течение следующей недели все дети будут выписаны. Их состояние нормализовалось. Нужно дождаться результатов анализов, - сказал Игорь Смирнов.

В настоящее время в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних с поезда Мурманск – Адлер, в Апшеронской – 12, в Белореченской – 8.

Напомним, что ночью 6 августа дети пожаловались на плохое самочувствие. Предварительно, они отравились едой, которой их кормили в поезде. 7 августа госпитализировали 20 ребят с подозрением на кишечную инфекцию, еще у 15 наблюдались симптомы. Позже стало известно о госпитализации 56 человек. На утро 8 августа появилась информация о 87 детях, доставленных в больницы. Сейчас они все находятся под наблюдением медиков.

СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Также проверку проводит и прокуратура.