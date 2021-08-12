На предприятии идут обыски: что известно о нефтяном пятне в море под Новороссийском сейчас

Точной информации о пятне нет до сих пор. Консорциум заявил, что оно не является нефтяным

7 августа в акватории под Новороссийском произошел выброс нефти с танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Первоначально говорилось о разливе 200 квадратных метров, затем 11 августа РАН опубликовал фотографии со спутника и заявил о новых цифрах. Специалисты сообщили о 80 квадратных километрах, что в 400 (!) раз больше первоначальных данных.

Возбудили уголовное дело, в Каспийском трубопроводном консорциуме идут обыске по этому делу. Главной причиной случившегося называют внутреннюю поломку, КТК напишут претензию производителю. Также одним из ключевых факторов могла стать халатность сотрудников морского порта или же самого консорциума.

12 августа глава КТК заявил, что пятно с последних снимков спутников РАН не является нефтяным. Он подтвердил правдивость только первых фотографий, на которых изображены 200 квадратных метров.

Тем временем в РАН отрицают такое заявление.

- Пятно в месте разлива нефти возле Новороссийска вряд ли может быть чем-то иным, чем нефтепродуктами, - сказал сотрудник Института океанологии РАН и кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Тем временем Следственный комитет переквалифицировал дело по разливу нефти на более тяжкое. Теперь это расследование о загрязнении морской среды, причинившее существенный вред окружающей среде.

На место прибыл и губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет, - отметил Кондратьев.

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Основной причиной случившегося специалисты называют внутреннюю поломку. Были разрушены внутренние полости гидрокомпенсатора в составе причального устройства. Поставщиком такого оборудования является компания из Монако. Об этом сообщает Каспийский трубопроводный консорциум-Р (читать далее).