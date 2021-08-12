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Происшествия12 августа 2021 17:30

Глава КТК: пятно в Черном море не является нефтяным

По его данным, никаких остаточных явлений специалисты не наблюдают
София ФОМЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Те самые фотографии разлива нефти со спутника

Те самые фотографии разлива нефти со спутника

Напомним, 7 августа в акватории Черного моря рядом с Новороссийском разлилась нефть. Сначала было известно о 200 квадратных метрах, потом о 80 квадратных километрах, что в 400 (!) раз больше первоначальных данных. Опубликованы фото со спутника, возбуждено уголовное дело. Однако информация о случившемся не перестает быть противоречивой.

12 августа глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань заявил, что пятно в Черном море не нефтяное. Он подтверждает правдивость только первых фото со спутника.

- Никаких остаточных явлений мы не наблюдаем. Понимаем всю ответственность и плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого оборудования и готовим претензию к поставщику оборудования, - отметил Горбань.

Причиной разлива считают внутреннюю поломку, а также халатность сотрудников морского порта. На место приехал и губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Поступает противоречивая информация. Нам важно реально оценить случившееся и понять, как это ЧП отразится на нас, - сказал Кондратьев.