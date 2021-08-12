Глава КТК: пятно в Черном море не является нефтяным

Те самые фотографии разлива нефти со спутника

Напомним, 7 августа в акватории Черного моря рядом с Новороссийском разлилась нефть. Сначала было известно о 200 квадратных метрах, потом о 80 квадратных километрах, что в 400 (!) раз больше первоначальных данных. Опубликованы фото со спутника, возбуждено уголовное дело. Однако информация о случившемся не перестает быть противоречивой.

12 августа глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань заявил, что пятно в Черном море не нефтяное. Он подтверждает правдивость только первых фото со спутника.

- Никаких остаточных явлений мы не наблюдаем. Понимаем всю ответственность и плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого оборудования и готовим претензию к поставщику оборудования, - отметил Горбань.

Причиной разлива считают внутреннюю поломку, а также халатность сотрудников морского порта. На место приехал и губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Поступает противоречивая информация. Нам важно реально оценить случившееся и понять, как это ЧП отразится на нас, - сказал Кондратьев.